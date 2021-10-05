Туризм

Псков занял третью позицию в топе бюджетных авианаправлений для туристов

Псков вошел в тройку самых бюджетных авианаправлений для московских туристов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил список бюджетных авианаправлений из Москвы на октябрь. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает 3 500 рублей за билет в одну сторону. В исследовании рассматривались данные по билетам, оформленным после 20 сентября с вылетами с 1 по 31 октября.

На первом месте в топе самых бюджетных авианаправлений - Курган. В среднем полет в Курганскую область в одну сторону обойдется в 2190 рублей. На втором месте - Брянская область, куда можно добраться за 2397 рублей.

Псков замыкает тройку лидеров по самым низким ценам. Авиабилет сюда обойдется в 2518 рублей.

Также в рейтинг самых бюджетных вариантов для перелета из Москвы в октябре вошли Уфа, Ярославль, Санкт-Петербург, Ульяновск, Краснодар, Махачкала, Липецк, Назрань, Анапа, Владикавказ, Нижнекамск, Оренбург, Геленджик, Нижний Новгород и Калининград.