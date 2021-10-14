Туризм

Гармония псковского дома: секреты уюта из XIX века

Есть на улице воеводы Шуйского дом. Деревянный. Большой, но невысокий. С зеленой крышей, светлыми окнами и уютным крыльцом с резными вставками. Кажется, от него до сих пор веет псковской стариной с ее гостеприимными пирогами, задушевными разговорами под зеленым абажуром и уютным мурлыканьем сонной Мурки. Именно такие дома описывали в своих текстах секретарь Ивана Бунина Леонид Зуров и автор «Двух капитанов» Вениамин Каверин.

Когда-то на Шуйского таких домов, как под нумером 17, было много, но, к сожалению, революции и войны сделали свое дело: сегодня застройка Покровского угла сильно отличается от той, которая была здесь полтора столетия назад. Впрочем, восстановленный гостевой дом «У Покровки» - прекрасный отголосок той жизни, что текла здесь когда-то. А было это так.

...Псковская мещанка Прасковья Александровна Федосова знала толк в гостеприимстве и уюте. Была она дамой, что называется, приятной наружности, и сдавала комнаты в своем доходном доме на Покровской улице.

«Сдается с дровами и завтраком», - эти слова, конечно же, привлекали служивых людей из Петербурга, которые искали места в Псковской губернии. Но пуще того пленял жильцов принятый у Прасковьи Александровны уклад жизни. Тишина и покой, зеленый палисад, виды на Мирожский монастырь и Покровскую башню, домашняя кухня, а главное - уют и ощущение семьи.

Такими приятностями вряд ли могли похвастаться владельцы доходных домов на Кохановском бульваре, центральном псковском променаде. Пыль, шум, прохожие. То ли дело у Покровки: приятные разговоры, тепло и благолепие усадьбы, добротное убранство комнат, заботливая хозяйка.

Отбою от желающих не было: арендовали комнату обычно на месяц, а многие - так и дольше живали здесь, становясь хорошими знакомыми и друзьями. К тому же занималась Прасковья Александровна, как и многие другие хозяйки доходных домов, приработком: обустроила она у себя лавку мясных деликатесов. Продавала под заказ, на несколько часов в день открывала специальное окошко - так и принимала истинных ценителей бифштексов да рагу, ветчинки да карбонада, балыка да буженины.

Жила семья Федосовых не то чтобы богато, но довольно зажиточно: рядом с домом, который еще в 1850 году построили, со временем появился флигелек, а как сын в возраст вошел, так и ему рядом дом поставили. Если и говорил кто-то за спиной, что Федосовы, мол, мещане, живут своим тесным мирком, так исключительно из зависти: кому ж не хочется, чтобы дом был полная чаша, а самому как сыр в масле кататься?..

Но вернемся в наши дни. Покровский угол удивительным образом сохраняет ускользающее очарование середины XIX века. Памятник архитектуры - такой статус с гордостью носит гостевой дом «У Покровки» - по праву считается настоящим украшением улицы Шуйского.

«Мы заботливо сохранили внутреннее убранство и планировку дома, наполнили его уникальными предметами интерьера, старинными сервизами и картинами, - рассказывает нынешняя хозяйка дома Елена Семенова. - При Прасковье Андреевне Федосовой здесь всегда было много гостей, которые дарили много подарков. Они до сих пор сохранились, эти вещи - подлинники XIX века - можно увидеть в нашем гостевом доме».

Но об этих подарках мы расскажем уже в следующий раз. А пока - осень, шелест желтых листьев, туманные берега Великой и теплые огни окон старинного дома. Теперь вы знаете: псковская старина - рядом!

Елена Никитина