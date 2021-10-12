Туризм

Турбизнес в Псковской области старается не умереть — Гелена Самохвалова

Туристический бизнес в Псковской области старается не умереть. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова.

«Те, кто выжил после ограничений в 2020 году, кто вышел на рынок (не важно, принимающие или отправляющие), те, кто остался на рынке, воспользовался мерами поддержки или нет, пытаются уже не выжить, а не умереть», - прокомментировала сложившуюся ситуацию Гелена Самохвалова.

Она заметила, что в сфере турбизнеса, на предприятиях гостиничного комплекса не было ни одной вспышки коронавируса, в отличие от других сфер, включая объекты здравоохранения.

«Мы доказали, что мы можем работать, а нам опять палки в колеса вставили, - продолжила Гелена Самохвалова. - Турбизнес понимает, что коронавирус опасен и страшен, но надо быть в одной лодке, а не в разных. Пытаемся наладить взаимоотношения (с Роспотребнадзором - ред.), объяснить, что мы бизнес, что мы можем заработать тогда, когда есть для этого возможность. А когда (возникают - ред.) перегибы с ограничениями просто потому, что так спокойнее Роспотребнадзору?.. »

Она подчеркнула, что турбизнес слышит и губернатор, и областной комитет по туризму. «Нас власти поддерживают и понимают. Но условия диктует Роспотребнадзор — государственный орган, который отчасти живет на налоги малого и среднего бизнеса. И нас надо слышать», — сказала президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада.

По ее мнению, ограничительные меры должны быть продуманными и синхронизированными. «Если заселять по ПЦР-тестам можем, то общепиту предстоит принимать посетителей по QR-кодам. Получается, что мы людей приняли, заселили, а кормить-то мы их где будем?» - привела она пример.

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Также Гелена Самохвалова рассказала, что возможность введения локдауна в регионе привела к резким и масштабным аннуляциям на въездном направлении. «Прозвучавший локдаун сильно подействовал на въезд. Сейчас туроператоры и отельеры благодаря работе с клиентами нивелировали эту ситуацию», - добавила она.