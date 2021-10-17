Псковская классика: в поисках интерьеров XIX века

«Когда она, одетая, вышла в залу, дожидаясь отца, и, поглядевшись в большое зеркало, увидала, что она хороша, очень хороша, ей еще более стало грустно; но грустно сладостно и любовно»... В те годы, когда вся Россия зачитывалась романом Льва Толстого «Война и мир», наверняка любовно грустили вместе с Наташей Ростовой и барышни, жившие в мещанских усадьбах по улице Покровской, что в городе Пскове. Вздыхали, тосковали, а потом забывали о книжных печалях за чаем и разговорами. Но в зеркало посматривать не забывали - и радовались: до чего ж хороши!
Зеркала, в которые любовались псковские красавицы позапрошлого века, и сейчас можно увидеть в интерьерах гостевого дома «У Покровки». Добротные, солидные, но такие хрупкие - кажется, они до сих пор хранят в своем зазеркалье тайны ушедших времен и судеб. Заглянешь в зеркало, украшающее дамский будуар, - и ловишь себя на мысли: а где мое белое дымковое платье на розовых шелковых чехлах, с розанами в корсаже? И волосы до сих пор не причесаны à la grecque с золотым bandeau с приподнятыми буклями... И бархотки с медальоном на шейке не хватает...
Внутренний интерьер здесь максимально приближен к тому, что был здесь до революции. В то время, кстати, зеркала занимали особое место в обстановке, очерчивая уют женского мира или торжественность залы для приема гостей. Зеркал в гостевом доме «У Покровки» много: в каждой комнате, в гостиных, на ресепшене, в зоне отдыха на втором этаже. Датированы они в основном XIX веком. Есть и уникальные экземпляры. Например, удивительной красоты зеркало эпохи русского модерна. Или зеркало-ровесник дома, который был построен в 1850 году. Свое отражение можно увидеть и в дамских будуарах, которые также есть в каждой комнате гостевого дома. Невозможно не обратить внимание на эти небольшие зеркала в красивых резных рамах, на все эти тумбочки и ящички, в которых хранилась женская утварь для красоты, корреспонденция и письменные принадлежности.
Даже дамские мебельные «штучки» создают ощущение прочности и долговечности. Что уж говорить о других обитателях интерьера «У Покровки»! На протяжении всего времени существования гостевого дома здесь с особым вниманием относились к подбору мебели. Искали аутентичное, реставрировали. Задача не из легких: многое было утрачено в войну.
Но даже если какие-то необходимые предметы обстановки было не найти, их изготавливали на заказ у псковских мастеров. Причем из настоящего дуба - иначе невозможно было достигнуть общей гармонии предметов интерьера.
Яркими образцами такого интерьера были русские буфеты. Сегодня найти их в антикварных магазинах очень сложно: есть английские, французские, бельгийские, наших - днем с огнем не сыскать. А В гостевом доме «У Покровки» таких два, и каждый - подлинник XIX века со своей историей. Один из них, старинный русский буфет, стоит в гостиной. В позапрошлом веке его создал петербургский мастер. Да с таким мастерством, что крепкий буфет до сих пор продолжает служить людям - ему практически не понадобилась реставрация.
Другой буфет находится в винном хрустальном зале. Он сделан в 1864 году псковским мебельщиком Федором Федоровым, мастерская которого располагалась на Кохановском бульваре (ныне Октябрьский проспект). Вы удивитесь, но в гостевой дом «У Покровки» он переехал от соседей: когда они съезжали, то продали старинный буфет хозяйке Елене Семеновой. Оставалось только отреставрировать находку.
Дополняют интерьеры комнат кровати XIX века (в основном до наших дней сохранились лишь спинки) и шкафы этого времени - вместительные, объемные, с ящиками для белья и отделениями для верхней и нижней одежды. Также комнаты меблированы прикроватными тумбами и столиками в петербургском стиле - за ними раскладывали пасьянсы, рукодельничали или пили чай.
«Когда ты попадаешь в такой дом, то чувствуешь красоту старинной мебели, которая создает определенную ауру настроения, - рассказывает Елена Семенова. - В каждом предмете живет ощущение опоры, надежности, добротности». Даже сегодня, когда интерьеры дома «У Покровки» уже в основном сложились, здесь не оставляют поисков мебели прошлых времен, а найдя - внимательно изучают историю вещи, чтобы удостовериться: это - подлинник.
Каждый новый предмет вписывается в живую домашнюю обстановку, не имеющую ничего общего с музеем. Из буфета достанут нежные изящные фарфоровые чашечки, и дорогого гостя на чашку чая пригласят за стол, который старше всех, кто за ним сидит, вместе взятых.
А как здесь читается «Война и мир»! Если бы вы знали! «Элен кивнула головой знакомой модистке, почтительно присевшей ей, и села на кресло подле зеркала, живописно раскинув складки своего бархатного платья. Она не переставала добродушно и весело болтать, беспрестанно восхищаясь красотой Наташи. Она рассмотрела ее платья и похвалила их, похвалилась и своим новым платьем en gaz métallique, которое она получила из Парижа, и советовала Наташе сделать такое же...»
Контактная информация
Адрес гостевого дома «У Покровки»: Псков, ул. Воеводы Шуйского, 17
Телефон: 8 (964) 676-00-00
https://www.instagram.com/upokrovki/