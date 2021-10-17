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Псковская классика: в поисках интерьеров XIX века

19.10.2021 14:00|ПсковКомментариев: 0

«Когда она, одетая, вышла в залу, дожидаясь отца, и, поглядевшись в большое зеркало, увидала, что она хороша, очень хороша, ей еще более стало грустно; но грустно сладостно и любовно»... В те годы, когда вся Россия зачитывалась романом Льва Толстого «Война и мир», наверняка любовно грустили вместе с Наташей Ростовой и барышни, жившие в мещанских усадьбах по улице Покровской, что в городе Пскове. Вздыхали, тосковали, а потом забывали о книжных печалях за чаем и разговорами. Но в зеркало посматривать не забывали - и радовались: до чего ж хороши!

 

Зеркала, в которые любовались псковские красавицы позапрошлого века, и сейчас можно увидеть в интерьерах гостевого дома «У Покровки». Добротные, солидные, но такие хрупкие - кажется, они до сих пор хранят в своем зазеркалье тайны ушедших времен и судеб. Заглянешь в зеркало, украшающее дамский будуар, - и ловишь себя на мысли: а где мое белое дымковое платье на розовых шелковых чехлах, с розанами в корсаже? И волосы до сих пор не причесаны à la grecque с золотым bandeau с приподнятыми буклями... И бархотки с медальоном на шейке не хватает...

Внутренний интерьер здесь максимально приближен к тому, что был здесь до революции. В то время, кстати, зеркала занимали особое место в обстановке, очерчивая уют женского мира или торжественность залы для приема гостей. Зеркал в гостевом доме «У Покровки» много: в каждой комнате, в гостиных, на ресепшене, в зоне отдыха на втором этаже. Датированы они в основном XIX веком. Есть и уникальные экземпляры. Например, удивительной красоты зеркало эпохи русского модерна. Или зеркало-ровесник дома, который был построен в 1850 году. Свое отражение можно увидеть и в дамских будуарах, которые также есть в каждой комнате гостевого дома. Невозможно не обратить внимание на эти небольшие зеркала в красивых резных рамах, на все эти тумбочки и ящички, в которых хранилась женская утварь для красоты, корреспонденция и письменные принадлежности.

Даже дамские мебельные «штучки» создают ощущение прочности и долговечности. Что уж говорить о других обитателях интерьера «У Покровки»! На протяжении всего времени существования гостевого дома здесь с особым вниманием относились к подбору мебели. Искали аутентичное, реставрировали. Задача не из легких: многое было утрачено в войну.

Но даже если какие-то необходимые предметы обстановки было не найти, их изготавливали на заказ у псковских мастеров. Причем из настоящего дуба - иначе невозможно было достигнуть общей гармонии предметов интерьера.

Вот что пишут исследователи о внутренней обстановке дома середины XIX века: «Мебель была монументальна, как произведение архитектурного искусства. Использовались такие исключительно архитектурные элементы, как колонны, карнизы. Столешницы нередко изготавливали из цельного куска мрамора или малахита. Диваны, кресла, кушетки были плавных эргономичных форм. Широко использовалось красное дерево. Украшали мебель бронзовыми накладками, позолоченной резьбой, стилизованными под животных ножками и подлокотниками. В интерьерах появились круглые столики на одной ножке, серванты для посуды и модных безделушек, секретер с полкой для книг».

Яркими образцами такого интерьера были русские буфеты. Сегодня найти их в антикварных магазинах очень сложно: есть английские, французские, бельгийские, наших - днем с огнем не сыскать. А В гостевом доме «У Покровки» таких два, и каждый - подлинник XIX века со своей историей. Один из них, старинный русский буфет, стоит в гостиной. В позапрошлом веке его создал петербургский мастер. Да с таким мастерством, что крепкий буфет до сих пор продолжает служить людям - ему практически не понадобилась реставрация.

Другой буфет находится в винном хрустальном зале. Он сделан в 1864 году псковским мебельщиком Федором Федоровым, мастерская которого располагалась на Кохановском бульваре (ныне Октябрьский проспект). Вы удивитесь, но в гостевой дом «У Покровки» он переехал от соседей: когда они съезжали, то продали старинный буфет хозяйке Елене Семеновой. Оставалось только отреставрировать находку.

Дополняют интерьеры комнат кровати XIX века (в основном до наших дней сохранились лишь спинки) и шкафы этого времени - вместительные, объемные, с ящиками для белья и отделениями для верхней и нижней одежды. Также комнаты меблированы прикроватными тумбами и столиками в петербургском стиле - за ними раскладывали пасьянсы, рукодельничали или пили чай.

 

«Когда ты попадаешь в такой дом, то чувствуешь красоту старинной мебели, которая создает определенную ауру настроения, - рассказывает Елена Семенова. - В каждом предмете живет ощущение опоры, надежности, добротности». Даже сегодня, когда интерьеры дома «У Покровки» уже в основном сложились, здесь не оставляют поисков мебели прошлых времен, а найдя - внимательно изучают историю вещи, чтобы удостовериться: это - подлинник.

Каждый новый предмет вписывается в живую домашнюю обстановку, не имеющую ничего общего с музеем. Из буфета достанут нежные изящные фарфоровые чашечки, и дорогого гостя на чашку чая пригласят за стол, который старше всех, кто за ним сидит, вместе взятых.

А как здесь читается «Война и мир»! Если бы вы знали! «Элен кивнула головой знакомой модистке, почтительно присевшей ей, и села на кресло подле зеркала, живописно раскинув складки своего бархатного платья. Она не переставала добродушно и весело болтать, беспрестанно восхищаясь красотой Наташи. Она рассмотрела ее платья и похвалила их, похвалилась и своим новым платьем en gaz métallique, которое она получила из Парижа, и советовала Наташе сделать такое же...»

Контактная информация

Адрес гостевого дома «У Покровки»: Псков, ул. Воеводы Шуйского, 17

Телефон: 8 (964) 676-00-00

https://upokrovki.ru/

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Источник: Псковская Лента Новостей
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