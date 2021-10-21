Туризм

Спрос на путевки в Турцию на время нерабочей недели вырос вдвое

После того как в период с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочие дни, продажи туров в Турцию и на Мальдивы на эти даты выросли вдвое, в Египет — на 30%, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу туристической компании.

При этом к концу дня, в который стало известно о введении нерабочей недели, спрос на поездки в Турцию мог увеличиться уже на 300%, добавили в пресс-службе туроператора. Бронирования по другим заграничным направлениям в настоящее время поступают в плановом объеме, без существенных изменений.

Утром в четверг о 20-процентном росте продаж за сутки по отношению к прошлой неделе сообщили и в в другой туристической компании. Спросом пользуются Турция, Египет и ОАЭ. После объявления нерабочего периода в начале ноября россияне стали покупать туры с заездами не на четыре дня, а уже на неделю, добавили в компании.

Поездки на ноябрьские праздники в этом году туристы активно бронировали еще до объявления нерабочей недели, поскольку это период школьных каникул, заметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Но объявление нерабочих дней вызвало всплеск интереса к путешествиям за рубеж.

«По популярным зарубежным направлениям — Египту, Турции, а также ОАЭ и Доминикане — спрос вырос на 15–20% после объявления нерабочей недели. При этом комплексный тур обойдется намного выгоднее, чем самостоятельная покупка билетов. Так, авиабилеты в Египет продаются за 40–60 тысяч рублей на человека, а турпакет можно купить за 80–90 тысяч на двоих, включая отель», — пояснил Дмитрий Горин.