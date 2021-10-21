Виктор Остренко: Инициатива дополнить закон понятием сельского туризма исходила от регионов

В закон «О туристской деятельности в Псковской области» предлагается внести изменения, дополнив его понятием «сельский туризм» и закрепив это направление как одно из приоритетных в регионе. На октябрьской сессии депутаты областного Собрания рассмотрят соответствующий законопроект, разработанный профильным органом исполнительной власти, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Депутат обратил внимание, что на площадке постоянного комитета по культурной политике и туризму Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (в V и VI созывах Виктор Остренко возглавлял этот комитет и будет вновь делегирован в его состав) также неоднократно поднимался вопрос о необходимости нормативного регулирования данной сферы, так как потребительский спрос на сельский туризм повышается.
По мнению Виктора Остренко, введение в законодательство понятия сельского туризма должно повлечь за собой разработку программных государственных подходов в организации туристкой инфраструктуры на селе.
Добавим, в соответствии с вступающим в силу 1 января 2022 года Федеральным законом № 132-ФЗ сельский туризм – это туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до тридцати тысяч человек в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг. Деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма будет осуществляться сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с требованиями, устанавливаемыми правительством РФ.
На сегодняшний день насчитывается более 60 объектов, подпадающих под понятие сельского туризма, в различных районах Псковской области.