Туризм

Виктор Остренко: Инициатива дополнить закон понятием сельского туризма исходила от регионов

В закон «О туристской деятельности в Псковской области» предлагается внести изменения, дополнив его понятием «сельский туризм» и закрепив это направление как одно из приоритетных в регионе. На октябрьской сессии депутаты областного Собрания рассмотрят соответствующий законопроект, разработанный профильным органом исполнительной власти, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В целом предлагаемые поправки в региональный закон обусловлены изменением федерального законодательства. Однако надо отметить, что сама инициатива исходила от регионов, от субъектов туристской деятельности на селе», - пояснил предстоящее принятие новой правовой нормы вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко.

Депутат обратил внимание, что на площадке постоянного комитета по культурной политике и туризму Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (в V и VI созывах Виктор Остренко возглавлял этот комитет и будет вновь делегирован в его состав) также неоднократно поднимался вопрос о необходимости нормативного регулирования данной сферы, так как потребительский спрос на сельский туризм повышается.

«Каждый пятый путешествующий по России строит маршруты по селам и деревням страны, посещает расположенные вне городов объекты, - привел статистические данные парламентарий. - Значительная часть такой экономической деятельности остается в теневом секторе. Причина – в отсутствии государственного регулирования и единых стандартов качества сервиса для этого сегмента, учитывающих специфику условий сельской местности. Это касается, например, питания и проживания в гостевых домах».

По мнению Виктора Остренко, введение в законодательство понятия сельского туризма должно повлечь за собой разработку программных государственных подходов в организации туристкой инфраструктуры на селе.

Добавим, в соответствии с вступающим в силу 1 января 2022 года Федеральным законом № 132-ФЗ сельский туризм – это туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до тридцати тысяч человек в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг. Деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма будет осуществляться сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с требованиями, устанавливаемыми правительством РФ.

На сегодняшний день насчитывается более 60 объектов, подпадающих под понятие сельского туризма, в различных районах Псковской области.