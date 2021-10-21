Туризм

Фарфоровая история: Чаепитие в сердце Пскова

«Перед диваном, на круглом столе, покрытом чистой скатертью, возвышался наполненный душистым шоколадом, окруженный чашками, графинами с сиропом, бисквитами и булками, даже цветами, — огромный фарфоровый кофейник; шесть тонких восковых свечей горело в двух старинных серебряных шандалах; с одной стороны дивана вольтеровское кресло раскрывало свои мягкие объятия — и Санина посадили именно в это кресло»... - так, с радушием и сердечностью, встречали долгожданного визитера в повести Ивана Сергеевича Тургенева «Вешние воды». Так же приветливо, в лучших традициях XIX века, принимают сегодня и в гостевом доме «У Покровки».

Особая атмосфера гостеприимства здесь складывается из мелочей и деталей. Из аромата домашнего печенья, легких цветочных занавесок, пастельных тонов, таинственных бликов зеркал и мебели позапрошлого века. А еще - из света хрупкого тонкого фарфора, притаившегося за стеклянными дверцами буфета. Каждая чашечка - со своей историей, своим характером и красотой. Даже больше, чем красотой - вкусом. Изысканным и утонченным. Недаром хозяйка дома «У Покровки» Елена Семенова называет свою посуду «вкусной».

Фарфор «Старый Париж», 1936-1942 гг.

«В каждом доме обязательно должна быть такая посуда, - рассказывает она. - За 13 лет существования нашего дома мы не просто приобретали столовую утварь, а создавали и расширяли коллекцию нашей "вкусной посуды". Сегодня это наша гордость».

Сервиз «Старый Париж», 1846 год

Самое интересное, что весь антикварный фарфор здесь не прячется по шкафам, а подается гостям. Хотите отведать чаю? Пожалуйста, чашечки из сервиза 1846 года. Франция, «Старый Париж», бeлocнeжный фарфор, pучная роcпись зoлотом. Или можно подать безумно красивый сервиз знаменитого завода Rosenthal, ведущего свою историю с 1879 года.

Фарфор Rosenthal

С самого начала для стиля Rosenthal была характерна креативность, оригинальность, следование в основном современным для тех лет тенденциям модерна, или же очень творческое осмысление старых форм. Есть в коллекции гостевого дома и знаменитый лиможский фарфор. Поклонники прекрасной старины по достоинству оценят и чаепитие из традиционного русского императорского, дулевского или кузнецовского фарфора.

Старинный Дулевский фарфор

Начиналась коллекция гостевого дома «У Покровки» с отдельных сервировочных блюд, ваз, супниц. А еще - с чашек для чая. Сначала их было несколько десятков - сейчас уже три сотни.

Фарфор Дулевского завода

Что-то находили сами, что-то - дарили благодарные гости. Так в коллекцию попал красивый набор посуды Royal Albert. Посуду этого завода знатоки узнают по уникальному цветочному рисунку и рифленой форме. В Псков Royal Albert попал благодаря дочери английского посла в Португалии: она подарила гостевому дому тарелки для завтрака, чайный сервиз и колокольчик для вызова официанта - его можно увидеть в буфете гостиной «У Покровки». Чашки - из серии «Месяцы года»: каждая посвящена одному месяцу года с рисунком цветов, распускающихся в это время, и названием месяца. Так что, если вы захотите попить чаю из такой кружки, не забудьте предупредить официанта о дате вашего рождения.

Фарфор Royal Albert

Еще один подарок гостевому дому - красивая небольшая горка с кофейными чашками. Это предметы из коллекции Дмитрия Ермилова. Их когда-то собирала его мама: более 20 чашек, одна красивее другой. Не заметить их невозможно.

Есть в гостевом доме сервиз конца XIX века, который не отличишь от того, который хранится в музее Ива Роше во Франции

Дулевский чайно-столовый сервиз с росписью, 1949-1959 гг.

«Благодаря нашей коллекции мы можем накрыть стол в стиле любой эпохи с красивым декором, соответствующим мероприятию, - говорит Елена Семенова. - Почему мы гордимся сервизами, которые у нас есть? Потому что наши гости могут завтракать в особой атмосфере, приближенной к той, которая царила в дореволюционной России - в то время, когда в мещанском доме Прасковьи Александровны Федосовой по улице Покровской, а ныне воеводы Шуйского, сдавались комнаты в найм "со дровами и завтраком". Завтрак был особым ритуалом в таких гостевых домах, он задавал тон всему дню, и конечно, он был очень вкусным. Эту традицию сохранили и мы. Речь идет не об обычном утреннем приеме пищи, а о сытном завтраке а la Carte».

Тем, кто проникся красотой старого фарфора, гостевой дом «У Покровки» предлагает приобрести антикварные редкие чашки - сейчас эта посуда стоит практически так же, как современный фарфор (от 1200 рублей). Такая покупка позволяет не только стать обладателем красивой уникальной вещи, но и унести с собой чуточку уюта, счастья, красивого вкуса и изящества домой. По сути дела, прикасаясь к ней, вы прикасаетесь к истории.

В доме «У Покровки» всегда рады гостям. Даже если вы не турист и знаете Псков как свои пять пальцев, вечера здесь могут стать настоящим открытием старого любимого города с новой стороны. Для этого можно присоединиться к осенним чаепитиям с Денисом Шумаковым. По традиции, эти встречи проходят в задушевных разговорах обо всем, за чашкой интересного чая, под особенные закуски. Или записаться на авторскую экскурсию Алены Ульяновой в рамках проекта «Обаяние русской провинции. Дома и люди», которую завершит чай с нежным десертом из тыквы, домашним печеньем и вареньем.

Или просто приходите осенью и зимой на традиционный файф-о-клок — вечернее чаепитие. Добро пожаловать!

Елена Никитина