Туризм

Актер Сергей Губанов высказал свое мнение о Пскове

Актер Сергей Губанов высказал свое мнение о Пскове после посещения города. Отзыв актер написал в своем Instargram.

«Осень всегда вдохновляет меня на путешествия по России. В эти выходные отправился во Псков и его окрестности, уютный старинный город, который является центром духовной культуры России», - написал Сергей Губанов.

Актер рекомендовал к посещению псковскую набережную, кремль, Троицкий кафедральный собор, а также Изборскую крепость.

«Все места пропитаны невероятной энергетикой», - подчеркнул он.

Напомним, Сергей Губанов снимался в сериалах «УГРО» и «Доктор Рихтер». Также он сыграл главную роль в сериале «Синичка». Всего актер принял участие в 62 проектах.