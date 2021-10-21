Туризм

Туристский центр Псковской области разыграет три подарка

В честь 11-летия информационный туристский центр Псковской области разыгрывает три подарка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра.

Фото: ТИЦ Псковской области

Правила участия в розыгрыше следующие: в группе под постом нужно поздравить информационный туристский центр. Каждому участнику присваивается номер. 27 октября в группе разыграют призы с помощью генератора случайных чисел.

Участие могут принимать не только псковичи, но и жители других городов и регионов.

Подарком за 1 место будет сертификат на 3000 рублей от туроператора «София», за 2 место — сертификат на индивидуальную пешеходную экскурсию «ПСКОВская прогулка» от туроператора Global Trave, а за 3 место — путеводитель «Весь Пушкинский заповедник» от музея-заповедника «Михайловское».