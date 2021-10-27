Туризм

В Кремле не планируют вводить запрет на путешествия в нерабочие дни из-за COVID-19

В нерабочие дни не планируется вводить запрет на поездки и путешествия россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия (в нерабочие дни в октябре-ноябре - ред.). Возможны эпидемиологические последствия после этого. Но, с другой стороны, это (поездки - ред.) не запрещено, каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Комментируя вопрос передвижений по стране, он также добавил, что «закрытие границ регионов - это то, что является абсолютно последней мерой», и такая мера «не приветствуется».

При этом в Кремле надеются, что нерабочие дни поспособствуют улучшению эпидситуации. «По-прежнему будем надеяться на то, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации», - сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщал ранее сервис поездок и путешествий Tutu.ru, спрос на перелеты по России с 29 октября по 7 ноября вырос в 1,5 раза после объявления о введении нерабочих дней. По данным исследования сервиса «Зарплата.ру», более трети россиян (36%) в нерабочие дни планируют поехать в путешествие. По информации АТОР, рост цен на отдых в нерабочие дни в ноябре составил от 10% до 30%.

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Напомним, 20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за обострения эпидситуации. При этом главы регионов могут на свое усмотрение принимать решение о досрочном введении или продлении режима нерабочих дней с учетом актуальной обстановки на своих территориях. Нерабочие дни вводятся с сохранением для работников зарплаты.