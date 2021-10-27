Туризм

На развитие туризма в Пскове направят более 140 млн рублей

Более 140 млн рублей направят на создание благоприятных условий для развития устойчивого туризма в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото: пресс-служба ОМСУ города Пскова

Сегодня, 27 октября, состоялось заседание комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы под председательством депутата Федора Постнова. В работе комитета также приняли участие глава Пскова Елена Полонская, депутаты Ольга Федорова, Любовь Николаева, Галина Неваленная, заместитель главы администрации города Валентина Зубова и руководители профильных комитетов и управлений администрации.

В ходе заседания члены комитета обсудили муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков», реализация которой рассчитана на 2022-2027 годы.

Выделенные на создание благоприятных условий для развития туризма и повышение туристического потенциала города деньги пойдут на поддержку городского центра туризма и творческих индустрий, разработку новых турмаршрутов, расширение событийного календаря, информационное продвижение города. Также в рамках программы в 2022 году произведут реконструкцию улицы Леона Поземского от Троицкого моста до границы областного центра.

«Город Псков, бесспорно, обладает колоссальной привлекательностью для туристов не только из России, но и из зарубежья. Этот потенциал нужно поддерживать и развивать. Также, по моему мнению, необходимо обратить особое внимание на развитие инклюзивного туризма в нашем городе», - подчеркнул Федор Постнов.

В настоящее время город Псков имеет более 300 историко-культурных памятников, 22 музея и выставочных зала, 2 театра, 2 концертных зала, 4 кинотеатра и 14 прочих объектов индустрии развлечений. К услугам гостей города предоставлены 20 туроператоров и 25 турагентов, более 140 предприятий общественного питания.

Наиболее популярными объектами историко-культурного наследия и культового зодчества для посещения являются Кремль, Троицкий собор, Псково-Изборский музей-заповедник, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, Покровская башня, Ольгинская часовня, Покровский комплекс, церковь Василия на Горке, церковь Николы со Усохи, Гремячая башня, Поганкины палаты.

В 2019 году 10 псковских храмов из 40 ныне действующих вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО «Храмы Псковской архитектурной школы».