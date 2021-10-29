Туризм

Почти 150 млн рублей направят на развитие туризма в Пскове

Администрация города Пскова разработала муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, она рассчитана на 6 лет, с 2022 по 2027 год, и направлена на создание благоприятных условий для привлечения в Псков туристов.

Ответственный исполнитель программы - комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму, соисполнители – управление строительства и капитального ремонта и Центр туризма и творческих индустрий Пскова. Финансирование планируется осуществлять за счет местного, областного, федерального бюджетов, а также из внебюджетных средств. Всего на реализацию программы запланировано более 148 млн рублей.

В планах создать положительный имидж Пскова на внутреннем и международном туристских рынках и повысить туристскую привлекательность города. Для этого запланирован ряд мероприятий, в том числе проведение разноплановых выставок, форумов, семинаров, а также разработка сувенирно-полиграфической продукции с символикой города.

Кроме того, предлагается создать веб-сайт о туристических возможностях Пскова, оператором которого станет Центр туризма и творческих индустрий.

Комитет и участники программы разработают новые туристские маршруты, информационно-навигационные системы, расширят событийный календарь, проработают механизм информирования о проводимых мероприятиях и многое другое.

При государственной поддержке в рамках регионального проекта «Развитие туристской инфраструктуры» продолжится реализация мероприятий, направленных на реконструкцию и благоустройство новых общественных пространств в городе Пскове.

По результатам реализации программы к 2027 году планируется увеличить количество туристов с 400 до 470 тысяч человек в год.

Программа рассмотрена и утверждена профильными комитетами Псковской городской Думы