Туризм

Спрос на новогодние поездки у россиян вырос на 30% по сравнению с 2020 годом

Спрос на поездки в грядущие новогодние каникулы вырос на 30% по сравнению с празднованием наступления 2021-го, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Отличий от 2020 года несколько, - отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. - Так, страны установили понятные правила въезда. А у самих туристов появилось больше уверенности при планировании путешествий, поскольку около 50% из них стали покупать страховку от невыезда. Совсем недавно ей интересовались лишь 10%. Кроме того, произошла стабилизация курса валют — евро сейчас стоит на 10 рублей меньше, чем год назад».

Все это, по словам эксперта, привело к росту спроса на новогодние поездки на 30% по сравнению с предыдущими зимними праздниками, пишет газета «Известия».

Среди направлений для новогоднего путешествия абсолютный лидер — Египет. Во вторник, 9 ноября, в эту страну отправятся чартеры из России — впервые с 2015 года.

«На долю Египта приходится 35% от всех новогодних бронирований. Следом идут Турция и ОАЭ с долями по 20%. За ними — Мальдивы с долей 15%», — отметили в Tez Tour.

Похожие предпочтения у клиентов «Интуриста» и Tui Россия. Безусловным лидером спроса на Новый год у «Интуриста» стал Египет, второе место у турецкой Антальи и экскурсионных туров в Стамбул и Каппадокию, третье — у российских направлений. Менее востребованы ОАЭ, а также экзотические и далекие Доминикана, Куба и Мальдивы.

У Tui рейтинг продаж также возглавил Египет с долей 29%. Следом за ним Турция — 27%, ОАЭ и Россия — по 16%, Болгария, Мальдивы и Куба — по 2%, а также Венгрия, Абхазия, Кипр, Сербия — менее 1% каждая.

«Темпы бронирования туров по РФ сейчас отстают примерно на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом произошло перераспределение спроса: например, желающих встретить Новый год в Санкт-Петербурге стало больше на 33%, а зимний Сочи просел на 14%. Но по мере приближения горнолыжного сезона он быстро восстанавливает позиции», — сообщили в «Интуристе».

В отелях Красной Поляны забронировано уже 60% мест, популярно и Приэльбрусье, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

В Tui также заметили, что Сочи у туристов лидирует с огромным отрывом — на этот курорт приходится 43% новогодних продаж туров по России. Следом по популярности — вотчина Деда Мороза Великий Устюг и горнолыжный курорт Шерегеш — по 17%.