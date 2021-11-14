Туризм

Псковский туроператор вышел в полуфинал всероссийского конкурса

Псковское бюро путешествий «Континент» вышло в полуфинал всероссийского конкурса «Открой свою Россию», в котором «продюсеры впечатлений» и их команды представили авторские туристический маршруты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Стартовало народное голосование за туристические маршруты в рамках конкурса «Открой свою Россию», которое продлится до 17 ноября. Чтобы поддержать понравившийся маршрут, нужно:

зарегистрироваться на сайте www.zagorizont.me, выбрать регион и маршрут, ознакомиться с описанием и проголосовать, поставив «лайк», выбрать вкладку «Финалисты», зайти в раздел «Карта маршрутов».

«Народное голосование поддержит и вдохновит команды. Тысячи людей смогут открыть для себя новые интересные направления, вдохновиться идеями, запланировать будущие путешествия. Каждый найдет для себя маршрут по душе практически в любой уголок страны. На сайте есть урбанистические маршруты с погружением в историю и космические маршруты, зовущие к звездам, есть маршруты по заповедным местам к краснокнижным животным и гастрономические туры. Спортивные маршруты не оставят равнодушными ни одного любителя активного отдыха, релакс-туры идеально подойдут для тех, кто устал от городской суеты, а маршруты-впечатления навсегда останутся в памяти. И все это можно увидеть в России!», - отмечают организаторы.

Координаторы конкурса сообщают, что маршруты-победители объявят на официальной церемонии награждения, они получат поддержку АСИ и партнеров конкурса. Также некоторым проектам будут присвоены статусы «Национальный брендовый маршрут». Результаты конкурса станут известны 25 ноября.