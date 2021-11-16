Туризм

Псковская область вошла в топ-5 регионов для бюджетного новогоднего отдыха

Псковская область вошла в топ-5 регионов Северо-Запада России по доступности отдыха в новогодние каникулы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТурСтате, рейтинг представил портал бронирования Санатории-России.рф.

Встреча праздника в санаториях Псковской области обойдется в 9100 рублей за три дня и две ночи с 31 декабря по 2 января с проживанием, питанием и лечением.

По данным портала Санатории-России. рф, первую пятерку регионов Северо-Запада РФ по доступности новогоднего отдыха составили:

Республика Коми (8150 руб.),

Ненецкий автономный округ (8200 руб.),

Вологодская область (8630 руб.),

Архангельская область (9010 руб.),

Псковская область (9100 руб.).

Самыми дорогими в СЗФО для отдыха оказались Санкт-Петербург (14110 руб.) и Калининградская область (14050 руб.), а в стране - Москва (15600 руб.), Тюменская область (14900 руб.) и Московская область (14790 руб.).

Что касается южных курортных направлений, то, к примеру, в Краснодарском крае и в Крыму новогодний отдых обойдется в 14,4 тысячи рублей и 13,1 тысячи рублей соответственно.

Рейтинг составлен по данным анализа цен на отдых в санаториях России на Новый 2022 год.