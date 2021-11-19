Туризм

В аэропорту Пскова чествовали 100-тысячного пассажира

В международном аэропорту Пскова «Княгиня Ольга» в пятницу, 26 ноября, зарегистрировали 100-тысячного пассажира. Им стала псковичка Татьяна Белобровко, которая вылетала в Москву рейсом А4302 авиакомпании «Азимут». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

От имени авиакомпании директор воздушной гавани Артем Тарасов поздравил псковичку и вручил ей сертификат на два бесплатных перелета по всей маршрутной сети «Азимута».

«Неожиданно! Спасибо! Очень подняли настроение с утра, — отреагировала Татьяна Белобровко. — Я летаю достаточно часто, поэтому подарком воспользуюсь обязательно».

Она также выразила надежду на дальнейшее развитие воздушного сообщения в Псковской области. «Меня устраивает сервис, самолет комфортный, и, надеюсь, что наш аэропорт будет развиваться, перелетов будет больше», — сказала она.

Артем Тарасов отметил, что 2021 год стал для аэропорта «Княгиня Ольга» прорывным. «Год заканчиваем очень хорошо. Показателей, к которым стремимся, мы практически достигли. Думаю, до конца года ближе к 110 тысячам пассажиров мы перевезем. В новой истории аэропорта такой показатель достигнут впервые. И это, безусловно, событие не только для нашего аэропорта, но и для города Пскова и всей Псковской области», — подчеркнул директор аэропорта «Княгиня Ольга». Он также уточнил, что в следующем году планируется расширение маршрутной сети, а полюбившиеся псковичам и гостям региона направления сохранятся в полном объеме.

Напомним, из международного аэропорта «Княгиня Ольга» осуществляются пассажирские авиаперелеты в различные точки страны. Так, совершаются авиарейсы Псков — Москва, Псков — Сочи, Псков — Калининград и Псков — Минеральные Воды. В весенне-летний сезон осуществлялись перелеты в Анапу и Симферополь. Помимо расширения маршрутной сети, ведется активная работа по обновлению помещений псковского аэропорта. В порядок приведены места общественного пользования, благоустраиваются секция прилета и помещение под кафе, заканчивается ремонт комнаты матери и ребенка.