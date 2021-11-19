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Игорь Иванов об «удаленке» и постковидной реабилитации в псковских санаториях

В период пандемии люди особенно обеспокоились состоянием своего здоровья. Поддержать иммунитет помогают, в частности, оздоровительные процедуры в санаториях, часть из которых в Псковской области находится в распоряжении профсоюзных организаций.

О возможности пройти постковидную реабилитацию в санаториях региона, а также о работе Псковского облсовпрофа в условиях COVID-19 в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) в беседе с ведущим Константинов Калиниченко рассказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Константин Калиниченко: Игорь Олегович, каково положение дел в псковском профсоюзном движении на сегодняшний день?

Игорь Иванов: В целом, ситуация в профсоюзном движении региона у нас стабильно хорошая. Мы научились работать и в условиях коронавирусных ограничений. Наша структура на сегодня укрепляется, мы проводим десятки мероприятий. Это и обучение, и консультации, заключаются коллективные договоры, сегодня этому уделяется большое внимание со стороны профсоюзного движения и органов исполнительной власти, особенно после принятых решений на областной трехсторонней комиссии. Если это необходимо, мы отстаиваем интересы людей труда в судах, работаем с контрольно-надзорными органами. Работа не прекращается.

Константин Калиниченко: Можно ли говорить, что псковские профсоюзы адаптировались к сегодняшней ситуации в области и мире, насколько это возможно?

Игорь Иванов: Мы адаптировались, научились с ней работать. Сегодня у нас нет таких жестких ограничений, какие были в первые периоды, когда останавливалась деятельность учреждений. Мы сами были инициаторами и быстро проработали вопрос удаленной работы, поэтому можем оперативно переключаться на эти формы. Сегодня я не вижу смысла человеку находиться с 8.00 до 18.00 на рабочем месте только для того, чтобы он там находился, особенно если мы не берем производство. У нас же не конвейер. Надо правильно организовывать рабочий процесс. Если работник справляется и что-то может сделать дома, главное, чтобы это было сделано. К рабочему месту здесь не обязательно привязываться.

Константин Калиниченко: А как обстоят дела в Ассоциация санаторно-курортных учреждений Псковского облсовпрофа? Смогли ли они восстановиться после серьезных «ковидных» ограничений, когда все было закрыто?

Игорь Иванов: Санатории сегодня так же развиваются. У нас обновляется материально-техническая база. Приобретено дорогостоящее медицинское оборудование для реабилитации переболевших коронавирусом. В целом, внимание к санаторно-курортному комплексу сейчас повышенное, и это правильно.

Константин Калиниченко: Хватает ли средств в финансовом плане?

Игорь Иванов: В финансовом плане у нас тоже все стабильно, все взятые на себя обязательства мы исполняем в полном объеме. Заработная плата работникам индексируется, выплачивается, задержек здесь нет. В каждом учреждении у нас заключены коллективные договоры.

Константин Калиниченко: Пользуются ли профсоюзные курорты популярностью у псковичей?

Игорь Иванов: Мы рады, что сейчас нет жестких ограничений, соответственно, люди могут приезжать и сохранять свое здоровье. Я в целом убежден, что за санаторно-курортным лечением будущее. Сегодня мы все понимаем, что важно поддерживать иммунитет, поэтому, думаю, отрасль будет только развиваться. И то, что сейчас профсоюзы занимаются санаторно-курортным лечением, как это было и в советский период, тоже правильно.

Константин Калиниченко: Получается, постковидная реабилитация в санаторно-курортных учреждениях Псковского облсовпрофа возможна?

Игорь Иванов: Возможна, мы очень много оборудования приобрели. В санаториях можно пройти процедуру озонотерапии, появилась барокамера и кислородные капсулы. И это еще не все. Мы закупили много нового медицинского оборудования, которое помогает насытить организм кислородом и восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции.