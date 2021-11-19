Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
полиция против «звонарей»
Как платить за «общее» электричество
горводоканал успехи и планы
не приходят квитанции?
цифровое будущее
экопром быстро и чисто
Борьба «Справедливой России» с безработицей
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
доставка еды в пскове
достоверная история
как исправить ошибки в квитанции
Мифы о стоматологах развеяны
Сезонные опасности на дорогах Пскова
декодируем QR-реальность
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Туризм 19.11.2021 16:323 Псковская область и корпорация «Туризм.рф» заключили соглашение о сотрудничестве 28.11.2021 21:120 Игорь Иванов об «удаленке» и постковидной реабилитации в псковских санаториях 26.11.2021 14:260 Туристический поезд продолжит ходить через Псков в декабре и январе 26.11.2021 11:230 В аэропорту Пскова чествовали 100-тысячного пассажира 25.11.2021 17:140 Для переболевших COVID-19 псковские санатории закупили новое оборудование 25.11.2021 13:343 Региональный парламент поддержал федеральный законопроект о наказании неаттестованных гидов
 
 
 
Самое популярное 21.11.2021 16:209 Ученые обнаружили особую защиту от коронавируса у одной категории людей 22.11.2021 13:267 Псковичи разбились насмерть под Гатчиной на новом автомобиле 26.11.2021 12:1516 Систему QR-кодов расширят на бани и сауны в Псковской области 25.11.2021 08:313 Несколько бригад «Горводоканала» устраняют аварию на улице Юбилейной в Пскове 23.11.2021 14:463 В УФСБ России по Псковской области сменился руководитель
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Игорь Иванов об «удаленке» и постковидной реабилитации в псковских санаториях

28.11.2021 21:12|ПсковКомментариев: 0

В период пандемии люди особенно обеспокоились состоянием своего здоровья. Поддержать иммунитет помогают, в частности, оздоровительные процедуры в санаториях, часть из которых в Псковской области находится в распоряжении профсоюзных организаций. 

О возможности пройти постковидную реабилитацию в санаториях региона, а также о работе Псковского облсовпрофа в условиях COVID-19 в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) в беседе с ведущим Константинов Калиниченко рассказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. 

 

Константин Калиниченко: Игорь Олегович, каково положение дел в псковском профсоюзном движении на сегодняшний день?

Игорь Иванов: В целом, ситуация в профсоюзном движении региона у нас стабильно хорошая. Мы научились работать и в условиях коронавирусных ограничений. Наша структура на сегодня укрепляется, мы проводим десятки мероприятий. Это и обучение, и консультации, заключаются коллективные договоры, сегодня этому уделяется большое внимание со стороны профсоюзного движения и органов исполнительной власти, особенно после принятых решений на областной трехсторонней комиссии. Если это необходимо, мы отстаиваем интересы людей труда в судах, работаем с контрольно-надзорными органами. Работа не прекращается.

Константин Калиниченко: Можно ли говорить, что псковские профсоюзы адаптировались к сегодняшней ситуации в области и мире, насколько это возможно?

Игорь Иванов: Мы адаптировались, научились с ней работать. Сегодня у нас нет таких жестких ограничений, какие были в первые периоды, когда останавливалась деятельность учреждений. Мы сами были инициаторами и быстро проработали вопрос удаленной работы, поэтому можем оперативно переключаться на эти формы. Сегодня я не вижу смысла человеку находиться с 8.00 до 18.00 на рабочем месте только для того, чтобы он там находился, особенно если мы не берем производство. У нас же не конвейер. Надо правильно организовывать рабочий процесс. Если работник справляется и что-то может сделать дома, главное, чтобы это было сделано. К рабочему месту здесь не обязательно привязываться.

Константин Калиниченко: А как обстоят дела в Ассоциация санаторно-курортных учреждений Псковского облсовпрофа? Смогли ли они восстановиться после серьезных «ковидных» ограничений, когда все было закрыто?

Игорь Иванов: Санатории сегодня так же развиваются. У нас обновляется материально-техническая база. Приобретено дорогостоящее медицинское оборудование для реабилитации переболевших коронавирусом. В целом, внимание к санаторно-курортному комплексу сейчас повышенное, и это правильно.

Константин Калиниченко: Хватает ли средств в финансовом плане?

Игорь Иванов: В финансовом плане у нас тоже все стабильно, все взятые на себя обязательства мы исполняем в полном объеме. Заработная плата работникам индексируется, выплачивается, задержек здесь нет. В каждом учреждении у нас заключены коллективные договоры.

Константин Калиниченко: Пользуются ли профсоюзные курорты популярностью у псковичей?

Игорь Иванов: Мы рады, что сейчас нет жестких ограничений, соответственно, люди могут приезжать и сохранять свое здоровье. Я в целом убежден, что за санаторно-курортным лечением будущее. Сегодня мы все понимаем, что важно поддерживать иммунитет, поэтому, думаю, отрасль будет только развиваться. И то, что сейчас профсоюзы занимаются санаторно-курортным лечением, как это было и в советский период, тоже правильно.

Константин Калиниченко: Получается, постковидная реабилитация в санаторно-курортных учреждениях Псковского облсовпрофа возможна?

Игорь Иванов: Возможна, мы очень много оборудования приобрели. В санаториях можно пройти процедуру озонотерапии, появилась барокамера и кислородные капсулы. И это еще не все. Мы закупили много нового медицинского оборудования, которое помогает насытить организм кислородом и восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции.

Теги: #профсоюзы #Псковская область #коронавирус #санаторий
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Должно ли государство бороться с антиваксерами и их пропагандой?
В опросе приняло участие 850 человек
28.11.2021, 21:500 Песков сообщил о позитивных контактах контактах с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации 28.11.2021, 21:340 «Маразм крепчал, деревья гнулись!»: реаниматолог высказалась о визите антиваксеров в больницу 28.11.2021, 21:120 Игорь Иванов об «удаленке» и постковидной реабилитации в псковских санаториях 28.11.2021, 20:530 Аналитики предсказали рекордный рост экономики России
28.11.2021, 20:303 Врач назвала главный признак заражения омикрон-штаммом COVID-19 28.11.2021, 20:052 Онищенко рассказал об особенности QR-кодов для детей 28.11.2021, 19:461 В Псковскую область прибыла новая партия вакцины «ЭпиВакКорона» 28.11.2021, 19:270 Как обращаться с сомнительными предметами, напомнили псковичам в полиции
28.11.2021, 19:060 В Латвии установили первый за годы независимости памятник красноармейцам 28.11.2021, 18:440 До +2 градусов ожидается в Псковской области 29 ноября 28.11.2021, 18:193 Глава Минтруда рассказал о зарплатах бюджетников в декабре 28.11.2021, 17:590 Обязательную вакцинацию для студентов прокомментировал псковский губернатор
28.11.2021, 17:380 Главную новогоднюю ель установят в Великих Луках 15 декабря 28.11.2021, 17:140 В Роспотребнадзоре опровергли сообщения об омикрон-штамме в России 28.11.2021, 16:440 Михаил Ведерников поблагодарил матерей за нежность, заботу и мудрость 28.11.2021, 16:100 Дом и баня сгорели в Стругокрасненском районе из-за неисправности дымохода
28.11.2021, 15:461 Оставь надежду всяк сюда глядящий 28.11.2021, 15:154 Михаил Ведерников о новом штамме COVID-19: Мы должны быть готовы к любому развитию событий 28.11.2021, 14:490 Скрывшегося с места ДТП нетрезвого водителя задержали псковские росгвардейцы 28.11.2021, 14:300 Губернатор рассказал, ждет ли псковичей введение QR-кодов в транспорте
28.11.2021, 14:110 Причиной смерти Александра Градского стал инфаркт головного мозга 28.11.2021, 13:527 Псковский губернатор заявил о возможности встретить Новый год без допограничений 28.11.2021, 13:371 Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах 28.11.2021, 13:160 Пострадавший в ДТП на дороге Шимск - Невель 6-летний мальчик умер в больнице
28.11.2021, 12:580 Женщина попала под колеса «Фольксвагена» в Великих Луках 28.11.2021, 12:500 Удушающая опасность 28.11.2021, 12:281 Елена Полонская пожелала псковичкам любви и материнского счастья 28.11.2021, 12:097 В Псковской области выявили более 200 новых случаев COVID-19, шесть человек умерли
28.11.2021, 11:410 В Совфеде предложили бороться с потреблением вейпов молодежью 28.11.2021, 11:231 Военнослужащие из Пскова приняли участие в акции «С любовью к маме» 28.11.2021, 11:020 Финансист перечислил худшие для покупки валюты 28.11.2021, 10:390 Из-за штамма «омикрон» власти Израиля объявили о закрытии границ на 14 дней
28.11.2021, 10:203 В ГИБДД Пскова рассказали, что снижает риск наезда на пешехода ночью в 6-8 раз 28.11.2021, 10:011 Борис Елкин поздравил псковичек с праздником и показал воплощение безграничной любви 28.11.2021, 09:402 В Псковском гидрометцентре прогнозируют в декабре температуру выше нормы 28.11.2021, 09:210 Власти Великих Лук поздравили женщин с Днем матери
28.11.2021, 09:003 Названы категории пенсионеров, которым в декабре поднимут пенсии 28.11.2021, 08:300 Умер певец и композитор Александр Градский 27.11.2021, 23:320 Молодая женщина попала под колеса «десятки» в Печорах 27.11.2021, 22:275 Для уборки Пскова от снега ночью задействуют более 20 единиц техники
27.11.2021, 21:592 Коммунальные службы Пскова вышли на борьбу со снегопадом и гололедицей. ВИДЕО 27.11.2021, 21:428 Вирусолог спрогнозировал сроки появления омикрон-штамма в России 27.11.2021, 21:040 МЧС: 3,5 тысячи пожаров зарегистрировано в Псковской области в 2021 году 27.11.2021, 20:314 В Госдуме оценили идею об установке курилок в школах
27.11.2021, 19:490 Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за метели 27.11.2021, 19:268 Скончался 16-летний защитник юниорской сборной России по хоккею Родионов 27.11.2021, 19:010 В Псковской области продолжается акция «Коробка храбрости» 27.11.2021, 18:477 Справившего нужду на стенд со снимком ветерана блогера заключили под стражу
27.11.2021, 18:300 Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Псковской области 27.11.2021, 18:150 «Потапов-фест» стартовал в Пскове 27.11.2021, 17:373 Детей не пустят к Деду Морозу на Новый год, но он приедет в Псков сам 27.11.2021, 16:590 Евросоюз закрыл небо для российской авиакомпании
27.11.2021, 16:372 Игорь Иванов о включении в оперштаб и работе с федеральными коллегами 27.11.2021, 16:152 В правительстве России определили правила определения границы бедности 27.11.2021, 15:551 Прокуратура обязала управляйку прочистить канализацию 27.11.2021, 15:453 Зарплату от 24 тысяч рублей предлагают желающим служить в псковской полиции
27.11.2021, 15:275 Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в странах Евросоюза 27.11.2021, 14:561 В Великих Луках вынесен приговор мужчине, похитившему еду из чужого холодильника 27.11.2021, 14:420 Мокрый снег и юго-западный ветер прогнозируют в Псковской области 27.11.2021, 14:332 В Псковском театре драмы увеличилась заполняемость зала до 70 процентов
27.11.2021, 14:200 Сильный снегопад обрушится на Псковскую область вечером в субботу 27.11.2021, 13:590 Фотофакт: Детский парк Пскова украшают к Новому году 27.11.2021, 13:453 Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области 27.11.2021, 13:360 На лекцию театроведа ГИТИСа о якутском театре приглашают псковичей
27.11.2021, 13:270 Ученые оценили эффективность вакцины от нового штамма коронавируса 27.11.2021, 12:131 В Пскове задержан молодой человек с признаками наркотического опьянения 27.11.2021, 12:094 План мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I обсудили в Великих Луках 27.11.2021, 11:500 Стоимость жилья в России предложили увеличить
27.11.2021, 11:2410 Новый очаг COVID-19 выявлен в Псковской области 27.11.2021, 11:100 Под Нижним Новгородом горит завод по производству боеприпасов, слышны взрывы 27.11.2021, 11:001 В псковском «Акваполисе» продолжается «Черная пятница» 27.11.2021, 10:570 Псковская полиция продолжает розыск пропавшей 29-летней женщины
27.11.2021, 10:510 Жителей Псковской области приглашают на онлайн-программу ко Дню матери 27.11.2021, 10:321 Завершается очередной этап проекта «100 самых влиятельных псковичей» 27.11.2021, 10:100 Орфографическая комиссия РАН раскритиковала новые правила русского языка 27.11.2021, 09:180 Трансформаторную подстанцию похитили в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru