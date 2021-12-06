Туризм

Названы бюджетные направления для поездок к морю на Новый год

В новогодние праздники россияне могут выгодно съездить в Египет, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщили исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова и президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

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«Во-первых надо сказать о Египте. Турагент всегда подберет тот тур, который по деньгам устроит туриста. Дальше надо сказать о новогодней Турции. В новогодние каникулы некоторые турецкие отели тоже принимают российских туристов. И Арабские Эмираты. Это заблуждение, что в Арабских Эмиратах отдыхать не очень дешево. Нет. Турагент тоже на любые денежные ресурсы подберет тур», — цитирует Наталию Осипову URA.RU.

По ее словам, при выборе путешествий на Новый год не стоит забывать также про Кубу и Доминикану. «Куба и Доминикана - это тоже два направления, которые пользуются спросом именно из-за того, что там тоже можно подобрать достаточно бюджетный тур. Но надо понимать, что это новогодние праздники и это всегда высокий сезон и по спросу, и по цене», — уточнила она.

С коллегой согласился президент Союза туристических агентств Сергей Голов. «Сейчас разгар сезона везде, куда можно добраться и где можно отдохнуть безопасно. Сейчас можно отдохнуть в Египте, можно отдохнуть в Турции, можно отдохнуть в Таиланде, в ОАЭ», — рассказал Голов, уточнив, что также можно слетать на Мальдивы, на Сейшелы, но все зависит от возможностей.

При этом из-за динамичного ценообразования эксперты отказались назвать среднюю цену за тур в новогодние праздники. «Я не могу вам сказать, потому что ценообразование динамическое. Чем больше продается туров, тем выше цена», — уточнил Голов.

«Ну, где-то за 140 тысяч в очень приличный отель можно уехать на двоих по системе все включено. Примерно такой ценник от 120 до 140, что-то в этом роде. Мы даже не мониторим цены, потому что продажи идут хорошо. Поэтому очень трудно вычислить средний чек», — подытожила Осипова.