Туризм

В России с января стартует новый этап туристического кешбэка

В новом году в России начнутся продажи в рамках очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Продажи <...> стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно», — приводит ее слова РИА Новости.

Догузова также указала, что пролонгация запланирована и на осень-2022 — начиная с октября. «Точные даты старта мы объявим во второй половине года», — добавила она.

Условия остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить онлайн-картой МИР, на нее автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно приобрести неограниченное количество туров.