Туризм

«Елку сюрпризов» придумали для псковичей накануне Нового года

Туристский информационный центр Псковской области проводит акцию «Елка сюрпризов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИЦ.

В этом году центр подготовил для жителей города праздничную стильную фотозону на улице Пушкина, где сейчас проходит ярмарка. В ТИЦ предлагают не просто сделать фотографию, но и получить приятный подарок от партнеров.

Фото здесь и далее: Туристский информационный центр Псковской области

Для того, чтобы получить сюрприз, нужно сфотографироваться в фотозоне и на снимке отметить аккаунт @visitpskov в Instagram или сообщество ТИЦ Псковской области в любой социальной сети. Затем необходимо будет прийти в организацию, находящуюся за фотозоной по адресу: Октябрьский проспект, 14, показать отметку, а после этого получить приз.

«Если у вас нет социальных сетей или вы не знаете, как отметить аккаунт, то обратитесь к менеджерам ТИЦ Псковской области. Вам обязательно помогут. Наш телефон 8 953 242 57 00», - рассказали организаторы акции.

Первым принял участие в новогодней акции от ТИЦ Псковской области губернатор Михаил Ведерников. Организаторами акции стали ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева», парк активного отдыха «Мальская долина» и студия дизайна и флористики «Артишок».