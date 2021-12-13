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Туризм

Туристский центр Псковской области опубликовал гайд по зимнему отдыху в регионе

27.12.2021 19:45|ПсковКомментариев: 0

Туристский информационный центр Псковской области подготовил гайд по зимнему отдыху в регионе в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

«Почему Псковская область из года в год попадает в топ лучших мест для проведения зимнего отдыха? Все очень просто! Невозможно не очароваться величием крепостных сооружений и уникальной псковской архитектурой. А много ли городов, таких же как Псков, могут похвастаться таким количеством храмов, вошедших в список всемирного наследия ЮНЕСКО?» - задаются вопросом в центре.

Фото здесь и далее: Туристский информационный центр Псковской области

Как подчеркнули в организации, приехав в Псковскую область, можно окунуться в историю, прочувствовать местный колорит и ощутить культурное и духовное величие России

Для детей подготовили множество развлекательных программ, а также мастер-классы, театрализованные программы, интерактивные экскурсии и аттракционы. Подробнее ознакомиться с ними можно на туристическом портале.

Кроме того, еще больше идей можно найти на сайте в разделе «Зимний отдых».

Также с помощью подписчиков Instagram ТИЦ подготовил подборку мест, где можно попробовать новогодние согревающие напитки.

«А вы знали, что в Псковской области есть южная столица? Какой бы ни был ответ, советуем посетить прекрасный город на Ловати этой зимой. А как провести там время, читайте в нашей подборке "Новогодние праздники в южной столице Псковской области"», - рассказали в организации.

Помимо этого, для жителей и гостей региона подготовили праздничную фотозону на улице Пушкина, где сейчас проходит ярмарка. Центр предлагает не просто сделать фотографию, но и получить подарок от партнеров.

«Псковщина преобразилась к праздникам как никогда. Делимся подборкой "Лучших мест в Псковской области для зимних прогулок и фотосессий"», - добавили в ТИЦ.

Напомним, что Туристский информационный центр Псковской области, находится по адресу: Октябрьский проспект, 14 (вход с улицы Пушкина). На протяжении 11 лет он помогает спланировать маршрут, рассказывает об актуальных событиях, достопримечательностях, о псковских кулинарных традициях, возможностях размещения и многом другом. Центр предоставляет бесплатные карты и путеводители.

Режим работы на новогодние праздники:

  • 31 декабря: выходной;
  • 1 января: выходной;
  • 2 января: 10:00 -16:00;
  • 3 января: 10:00 -16:00;
  • 4 января: 10:00 -16:00;
  • 5 января: 10:00 - 16:00;
  • 6 января: 10:00 -16:00;
  • 7 января: выходной;
  • 8 января: 10:00 -16:00;
  • 9 января: 10:00 - 16:00.
Теги: #туризм #туристский центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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