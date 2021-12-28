Туризм

Псковский турмаршрут через музей конопли отметили на конкурсе в Москве

Маршрут «С грохотом по фермам, или "Глаза страшатся, а руки делают"» Псковской области победил во всероссийском конкурсе по проектированию новых маршрутов Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Открой свою Россию». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: сайт правительства РФ

Маршрут вошел в число 30 призеров, выбранных конкурсной комиссией под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Церемония награждения с его участием, а также с участием генерального директора АСИ Светланы Чупшевой и руководителя Ростуризма Зарины Догузовой прошла в Москве 27 декабря в здании Координационного центра правительства России.

«С грохотом по фермам или "Глаза страшатся, а руки делают"» — это гастрономический маршрут выходного дня. Он начинается со знакомства со столицей кузнецов-скобарей и историей Пскова. Экологичный отдых, рыбалка, пешие прогулки по яблочным садам, которыми засажено 7 гектаров земли, дегустация местных овощей, ягод, меда, яиц, сыра, домашних заготовок и консервации и, конечно же, яблок — это то, что путешественникам предложат во время визита на ферму «Сады на Кудебе», рассказали в администрации.

Второй день начнется с посещения Малиновой фермы — крестьянско-фермерского хозяйства на берегу Псково-Чудского озера. Там выращивают 20 сортов малины со всего мира, а также ежевику, голубику, смородину. Здесь гостей ждет экскурсия с дегустацией продуктов из ягод и фруктов: мармелад, слива со специями, протертая ягода с сахаром, варенье, конфитюр, наливки и вина. Далее по маршруту хутор «Хлебный» — это экопоселение, где путешественников ждут мастер-классы по исконно русским ремеслам: выпечка хлеба, изготовление пряника, сыроварение, ткачество, шитье или гончарное дело.

В музее-театре льна и конопли «Льняная Губерния» в городе Печоры гостей также ждут мастер-классы по изготовлению бумаги из льна в мастерской «Бумажная мельница». Во время экскурсии в «Железный град» Изборска и королевство народности Сето путешественников научат готовить традиционные местные угощения: тыквенный компот и молочную похлебку.

Тур заканчивается посещением экофермы «Изборский страус», которая работает на принципах органического сельского хозяйства, в том числе не применяет химические удобрения, пестициды, регуляторы роста и антибиотики, что в результате дает возможность предложить потребителю качественную местную продукцию, заметили в администрации.

«Открой свою Россию» — проект, направленный на развитие внутреннего туризма путем проектирования актуальных и конкурентоспособных туристических маршрутов по России с учетом природных и культурных особенностей регионов, обычаев и истории России. Его организатором выступает АСИ при поддержке Ростуризма, Минэкономразвития, Минприроды и Минкультуры.

Финалистами конкурса стали 33 продюсера впечатлений с 66 маршрутами, охватывающими все восемь федеральных округов, заметили в администрации. Маршруты-победители получат поддержу АСИ, Ростуризма, корпорации «Туризм. РФ» и партнеров конкурса. В дополнение к этому Ростуризм выбрал проекты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут».