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Туризм

В «Михайловском» отметили изменения в структуре турпотока - 2021

08.01.2022 13:00|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подвели некоторые итоги ушедшего 2021 года. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе музейной, экскурсионной и методической работы, только в мемориальных усадьбах заповедника (без учета зрителей в выставочных залах и участников культурно-массовых мероприятий) в минувшем году побывало 430 375 человек, что вполне соответствует «доковидным» показателям 2018 - 2019 годов.

При этом только 160 398 посетителей, или чуть более трети от общего числа гостей — это члены организованных туристических групп; прочие (269 977 человек, или 62,73 %) приезжали в «Михайловское» вне таких групп (поодиночке, семьями, самостоятельно организовавшимися дружескими компаниями и так далее). Таким образом, в музее по-прежнему отмечается увеличение потока так называемых индивидуальных посетителей.

Геннадий Алексеев. Зимнее утро. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Эпидемиологическая ситуация внесла и другие коррективы в структуру туристического потока. Так, вероятнее всего из-за ограничений по типу «60+» и «65+», ощутимо уменьшилось число туристов пенсионного возраста — только 77 628 человек при 230 485 работающих посетителях, рассказали в музее.

Доля детей и подростков в общем туристическом потоке также несколько сократилась. Школьников и дошкольников, побывавших в гостях у Пушкина в 2021-м, насчитали 110 215 человек, или 25,6 % от общего числа визитеров (против 31,46 и 32,72 % в 2018 и 2019 годах соответственно). Общее число навестивших Пушкинский заповедник студентов в 2021 году составило 9 226 человек. В «Михайловском» напомнили, что для детей и подростков до 16 лет, вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются, вход в музеи Пушкинского заповедника бесплатный. В целом же льготами при посещении музеев в 2021 году воспользовался 116 411 посетитель. Кроме того, без малого полтысячи платежных операций было осуществлено посредством «Пушкинской карты», которая, напомним, в музее начала действовать уже в сентябре 2021 года.

В «Михайловском» также подсчитали, что для туристов в прошлом году была проведена 25 221 экскурсия.

Напомним, что государственное задание по приему посетителей в основных экспозициях и на временных выставках на 2021 год (400 500 человек) Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» выполнил уже к середине октября завершившегося года.

Теги: #туризм #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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