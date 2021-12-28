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Туризм

Израиль разрешил въезд в страну вакцинированным «Спутником V» туристам

08.01.2022 21:12|ПсковКомментариев: 0

Израильское правительство подтвердило, что туристы, вакцинированные от COVID «Спутником V», смогут въезжать в Израиль с 9 января. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства.

«Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной "Спутник V" граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля», - цитирует РИА Новости сообщение дипмиссии.

Соответствующая информация опубликована также на сайте израильского минздрава, где российская вакцина включена в список вакцин, которые позволяют иностранцам въезжать в страну с 9 января.

При этом дипмиссия отмечает, что сохраняются «технические нюансы», которые потенциально могут осложнить въезд и пребывание российских граждан на территории Израиля. В частности, туристам, привитым «Спутником», необходимо будет получить положительный результат серологического анализа на наличие антител к COVID, выполненный на территории Израиля

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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