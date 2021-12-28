Туризм

Эксперты спрогнозировали сроки открытия для россиян стран Европы и Азии

Полноценные путешествия в страны Европы для россиян могут стать доступны уже весной, а вот открытия Китая и Индонезии в ближайшей перспективе ждать не стоит, сообщают эксперты туротрасли.

«Думаю, что недавно открывшийся для привитых россиян Израиль облегчит правила въезда уже в конце зимы, максимум — весной. И примерно тогда же для российских туристов может полноценно открыться Европа», — предположил сказал гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

С ним согласился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, пишет газета «Известия». Он напомнил, что в Европейской комиссии по туризму ранее сообщили, что надеются на полноценное открытие границ ЕС для россиян весной 2022 года.

Менее позитивный прогноз по странам Юго-Восточной Азии: так, в 2022 году российским туристам, скорее всего, по-прежнему будут недоступны поездки в Китай. В этой стране россияне массово посещали остров Хайнань, а также пограничные с РФ города, напомнил Алексан Мкртчян. Лояльности не стоит ждать и от таких стран, как Индонезия и Камбоджа.

«Азия без российских туристов потеряла миллионы долларов. В первую очередь, это такие страны, как Китай, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Южная Корея. Только недавно для россиян открылся Вьетнам и тайский Пхукет. Но сейчас туда летает примерно в 10-15 раз меньше туристов, чем до пандемии. Думаю, что до конца марта условия по въезду этими двумя странами будут смягчены», — отметил он.

Что касается открытия для россиян острова Бали в Индонезии, то пока об этом даже нет разговоров, добавил Алексан Мкртчян.