Туризм

В правительстве России рассказали о темпах восстановления туристической отрасли

Туристическая отрасль России по сравнению с доковидными показателями восстановилась на 87%, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В целом, туристическая отрасль по сравнению с доковидными показателями, восстановилась на 87%. По данным Минтранса, в 2021 году внутренние перелеты совершили 89 миллионов пассажиров, это на 22% больше, чем в 2019 году», - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера.

По мнению зампредседателя правительства, большой вклад в улучшение показателей внесли меры государственной поддержки.

«В рамках нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в прошлом году мы запустили программу чартерных рейсов. Россияне смогли приобрести туры по десяти популярным направлениям в 1,5-2,5 раза дешевле. На субсидирование половины стоимости фрахта воздушного судна чартеров на Cахалин, в Бурятию, Тюмень и другие регионы было направлено около 300 миллионов рублей», - цитирует вице-премьера РИА Новости.

Чернышенко отметил и действие программ кешбэка, которыми воспользовалось около 1,7 миллионов человек. «Отдохнуть со скидкой в 20% можно и сейчас. На днях стартовал новый этап программы. В этом году рассчитываем, что благодаря мерам поддержки, турпоток в регионы продолжит расти и отрасль не только восстановится, но и превысит доковидные показатели», - указал он.