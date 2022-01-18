Туризм

Экспертам представили мастер-план устойчивого развития туризма Пскова

Мастер-план устойчивого развития туризма города Пскова представили экспертному сообществу в Центре туризма и творческих индустрий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, в обсуждении концепции приняли участие представители туристического бизнеса.

Участники встречи ознакомились с документом, поделились своим мнением о наиболее важных направлениях развития туристической сферы Пскова и Псковской области и высказали свои предложения по оживлению центральной части города.

Одним из ключевых вопросов стало утверждение границ туристского центра муниципального образования «Город Псков». Это необходимо для формирования заявки муниципалитета на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города, который проводит Ростуризм по линии нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Смотрите также Псков готовит заявку на всероссийский конкурс проектов туристского кода центра города

Специалисты сошлись во мнении, что туристский центр Пскова исторически находится в границах Окольного города. Именно здесь наблюдается наибольшая концентрация памятников культурного наследия и, как следствие, туристов. На указанной территории расположено свыше 90 объектов показа. Среди них – пять памятников, включенных в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристский код центра города предполагает восстановление функции Пскова как торгового, купеческого города. Центральной площадкой для этого может стать Новый торг – пешеходная часть улицы Пушкина. Задача — оснастить ее функционалом. Для этого необходимо провести модернизацию системы электроснабжения и другие мероприятия, которые будут прописаны в заявке на конкурс, рассказали в пресс-службе.

В целом мастер-план устойчивого развития туризма города Пскова не ограничивается областным центром. В так называемый туркластер «Большой Псков» входят точки притяжения туристов в радиусе 60 км: Изборск, Печоры, Выбуты, Остров, Талабские острова. Территория рассматривается как единое целое, на которое будут направлены совместные с регионом усилия по комплексному развитию. Мастер-план прописывает конкретные действия по устойчивому развитию туристских направлений, гостиничной инфраструктуры и многое другое.