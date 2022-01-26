Туризм

Спрос на российские курорты за год увеличился почти на 40%

Спрос на российские курорты за год увеличился на 38%. Об этом говорится в исследовании российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру».

«Цены на аренду жилья на курортах Крыма и Краснодарского края этой зимой по сравнению с прошлой выросли на 19%, достигнув 3 330 рублей за сутки. В целом спрос на российские курорты за год увеличился на 38%», - приводит ТАСС сообщение компании.

По данным аналитиков, средняя стоимость аренды жилья на курортах Краснодарского края сейчас составляет 2,6 тыс. рублей за сутки, в среднем за раз туристы тратят на проживание 12,2 тыс. рублей. В Крыму средняя цена суток - 2,3 тыс. рублей, средние расходы на проживание - 11,2 тыс. рублей.

В целом, согласно исследованию «Суточно.ру», в декабре 2021 года - январе 2022 года бронирования распределились между курортами следующим образом: Большой Сочи - 35% (включая Адлер, Красную Поляну и прилегающие окрестности), Ялта - 25%, Севастополь - 20%, Алушта и Анапа - по 5% на каждый из городов, Феодосия - 3%, Геленджик, Евпатория и Судак - по 2%.

«Этой зимой мы наблюдаем повышение интереса именно к курортам Крыма. Прежде всего это связано с развитием внутреннего туризма, инфраструктуры, а также тем, что цены здесь пониже, чем на курортах Краснодарского края. Тем не менее, курорты Краснодарского края лидируют, на них приходится 55% всех зимних бронирований на курортах», - отметил основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.