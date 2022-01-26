Туризм

Границы туристского центра Пскова утвердили на публичных слушаниях

Состоялись общественные слушания по вопросу утверждения границ туристского центра Пскова в рамках формирования заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов туристского кода центра города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города вынес предложение рассмотреть и утвердить границы туристического центра Пскова в пределах:

Октябрьской площади,

улицы Советской (от площади Ленина до пересечения с улицей Свердлова),

улицы Пушкина,

улицы Ленина (от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Некрасова),

улицы Карла Маркса (от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Свердлова),

улицы Некрасова (от пересечения с улицей Советской до пересечения с улицей Карла Маркса),

улицы Свердлова (от пересечения с улицей Воеводы Шуйского до пересечения с улицей Карла Маркса),

улицы Калинина (от пересечения с улицей Детской до пересечения с улицей Свердлова), - Октябрьского проспекта (от Октябрьской площади до пересечения с улицей Свердлова),

Набережной реки Великой (от Рижского проспекта до моста имени 50-летия Октября),

Рижского проспекта (от пересечения от площади Ленина до пересечения с набережной реки Великой).

Председатель профильного комитета Кристина Кобызь отметила, что указанная территория находится в исторической части города Пскова и является основной точкой притяжения жителей и гостей. Здесь сосредоточено наибольшее количество историко-культурных памятников (пять памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и еще один – Ансамбль Спасо-Преображенского Мирожского монастыря – открывается панорамный вид с набережной реки Великой).

Всероссийский конкурс лучших проектов туристского кода центра города проводит Федеральное агентство по туризму в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В конкурсе могут принять участие города с населением от 20 тысяч до 2 миллионов человек. Победители получат федеральное финансирование на реализацию своих проектов в размере до 250 миллионов рублей.



Полученные деньги можно будет направить на размещение малых архитектурных форм и уличных арт-объектов, обустройство системы уличной навигации для туристов, фотозон и смотровых площадок, установку санитарных комнат, оснащение площадок для проведения городских ярмарок и культурно-массовых мероприятий, установку сенсорных информационных терминалов и киосков, формирование комфортной рекреационной среды, приспособленной для нужд маломобильных групп населения.

По итогам обсуждений проект постановления «Об утверждении границ туристского центра муниципального образования «Город Псков» в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города одобрен.