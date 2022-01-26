Туризм

Скидки для пенсионеров предлагают в псковском санатории «Голубые озера»

Санаторий «Голубые озера» в Псковской области приглашает всех пенсионеров на отдых и лечение по специальной акции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«Дорогие пенсионеры, только для вас с 7 февраля по 30 мая скидка 20% на путевки на оздоровление (от 1320 рублей в сутки) и санаторно-курортное лечение (от 1640 рублей в сутки) на любое количество дней при предъявлении пенсионного удостоверения. В стоимость включено проживание, питание и полный комплекс процедур по путевке», - отмечается в сообщении.

При этом, если приобрести путевку по программе «Кешбэк» по карте «Мир», то клиенту вернется еще 20% от стоимости путевки, заметили в облсовпрофе.

Также предусмотрена организация трансфера с вокзала Великих Лук до санатория и обратно. По вторникам трансфер бесплатный.

Уточнить информацию и забронировать путевку можно по телефонам: +7 (911) 888-88-31 и +7 (911) 377-25-52. Телефон в Пскове: 8 800 100 15 35 (звонок бесплатный).