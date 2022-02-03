Туризм

Пушкинские Горы назвали самым гостеприимным городом в России

Поселок городского типа Пушкинские Горы на западе Псковской области возглавил топ самых гостеприимных городов России. На третьем месте оказался еще один псковский город - Печоры.

Авторы рейтинга на сайте Booking.com уточнили, что Пушкинские Горы - это самые гостеприимные партнеры по размещению, аренде автомобилей и такси. Победителей выбирали на основе более чем 232 миллионов проверенных отзывов реальных путешественников. Такое признание в России получили более 59,5 тысячи партнеров из самых разных уголков страны. Так определили города и регионы-лидеры по гостеприимству.

Составители списка указывают, что в Пушкинских Горах все «проникнуто духом великого русского поэта Александра Пушкина, а сама местность представляет собой вереницу спусков и подъемов, извилистых улочек, обрамленных зеленью и мхом».

Пушкинские Горы включают в себя целый комплекс музеев, три усадьбы, в том числе родовое имение матери Пушкина - Михайловское. Также в поселке есть контактный зоопарк, где можно увидеть оленей, погладить ручного волка и покормить пеликана.