Туризм

Туристическую карту Порховского района представили в Пскове

Туристическую карту Порховского района представили в Туристском информационном центре Псковской области. Об этом сообщается в группе ТИЦ в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Туристский информационный центр Псковской области

На обложке буклета написано «Добро пожаловать в край между Псковом и Новгородом». Внутри содержатся краткие географические сведения о районе, а также находится историческая справка. Главные достопримечательности Порховского района сфотографировали и указали на карте.

В буклете сообщается, что Порховскую крепость основали в 1239 году. Сейчас район занимает площадь 3,2 тысячи квадратных километров, численность населения - около 16,5 тысяч человек. Среди самых популярных у туристов мест - Порхов, Волышово, Холомки, Хилово, Никандрова Пустынь.

Взять буклет можно по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, 14 (вход со стороны пешеходной улицы Пушкина).