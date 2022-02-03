Туризм

Семейный отдых на открытом воздухе. ЛОНГРИД

В последнее время в Псковской области, как и во всей России, активно развивается внутренний туризм. Путешествуя в пределах страны, многие делают для себя неожиданные открытия — исторические, культурные, гастрономические.

Приятный сюрприз вас ждет и на берегу Лесицкого озера в 20-ти километрах от Пскова. На живописном берегу водоема располагается уникальное пространство SKY FAMILY PARK, где можно и зимой, и летом отдохнуть всей семьей на свежем воздухе. Подробности можно узнать в лонгриде Псковской Ленты Новостей.