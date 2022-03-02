Туризм

Россия снимает ограничения на перемещение через границу с Казахстаном и Монголией

Россия снимает ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном и Монголией, сообщается на сайте кабмина.

«Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы», - говорится в сообщении.

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Напомним, с 18 марта сняли ограничения на передвижение граждан между Россией и Белоруссией.