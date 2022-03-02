Туризм

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - член Общественного Совета при комитете по туризму Псковской области, исполнительный директор ООО «Изборск-Парк», посол конкурса «Мастера гостеприимства» управляющий сети отелей в Псковской области Дмитрий Блицын.

Речь пойдет о перспективах развития туризма на фоне антироссийских санкций и ухода зарубежных компаний с российского рынка, а также о конкурсе «Мастера гостеприимства».

Ведет эфир председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Стас Осовский.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.

Трансляция завершена.