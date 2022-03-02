Туризм

«Деловой понедельник»: Отельер про туризм, «Макдак» и «Мастеров гостеприимства». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Деловой понедельник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 28 марта. Гость студии - член Общественного совета при комитете по туризму Псковской области, исполнительный директор ООО «Изборск-Парк», посол конкурса «Мастера гостеприимства», управляющий сети отелей в Псковской области Дмитрий Блицын.

Речь шла о перспективах развития туризма на фоне антироссийских санкций и ухода зарубежных компаний с российского рынка, а также о конкурсе «Мастера гостеприимства».

Вел эфир председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Стас Осовский.