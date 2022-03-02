Туризм

Псковские профсоюзы закрыли международную выставку в Белоруссии

Международная выставка «Отдых 2022», которая проходила с 31 марта в столице Республики Беларусь, городе Минске, завершилась 2 апреля. Закрывать международную выставку предоставили честь псковским профсоюзам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

На выставке профсоюзные учреждения отдыха и оздоровления Псковской области презентовали для заграничных коллег и гостей мероприятия возможности лечения и отдыха в регионе.

«Сегодня прекрасный день, независимо от погоды. Как хорошо, что мы можем встречаться, общаться, обмениваться опытом. Наши членские организации приезжают в Белоруссию и отмечают, что здесь особенная связь. Мы понимаем, что мы братья, мы родные люди, а все, что происходило и в Белорусии, и сегодня в России, мы все это переживем! Потому что за нами правда, за нами победа! Мы вместе с нашими лидерами - Александром Григорьевичем Лукашенко, Владимиром Владимировичем Путиным, Михаилом Викторовичем Шмаковым (профсоюзами) - сделаем все, чтобы у нас была стабильность, чтобы мы развивались! Все будет хорошо! Я вас благодарю за теплый прием и жду на территории нашего региона. Спасибо вам!» - выступил на закрытии председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

За работу «на благо Псковской земли» представителей Псковского областного совета профессиональных союзов наградили дипломом и ценным подарком.