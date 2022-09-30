Туризм

Круизные судна начнут ходить по Каспийскому морю

Круизное судоходство по Каспийскому морю впервые в истории начнется в 2023 году, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

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«Туризм в последние годы для всех стран региона приобретает особое значение как важная социально-экономическая отрасль наряду с традиционными отраслями экономики. У нас два основных трека, по которым нужно активно работать, объединять усилия: первое - это логистика и все, что связано с транспортом. И второе очень важное направление, где всем нужно объединять усилия - все, что касается туристической инфраструктуры», - сказала она, выступая на круглом столе в рамках Второго Каспийского экономического форума.

Зарина Догузова также подчеркнула, что видит большой потенциал в развитии морского пляжного отдыха на берегу Каспийского моря, которое гораздо теплее Черного, мелкое и идеально подходит для детского отдыха. Отдельно глава Ростуризма остановилась на круизах по Каспийскому морю, сообщает «Интерфакс».

«Наверное, это самое недоработанное пока что направление. Здесь ключевой вызов - это сам круизный флот. Вы знаете, что на астраханских верфях строится круизный лайнер "Петр Великий". Мы рассчитываем, что до конца года он будет полностью готов, и, начиная с 2023 года, у нас впервые в истории Каспийского моря начнется круизное судоходство», - заявила она.

Второй Каспийский экономический форум проходит в Москве 5-6 октября. Решение о создании КЭФ было принято лидерами каспийской «пятерки» (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) на Пятом саммите 12 августа 2018 года в Актау (Казахстан). Форум нацелен на развитие торгово-экономических связей и транспортно-логистической инфраструктуры прикаспийских государств.