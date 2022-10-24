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Туризм

Дракон и Эйфелева башня: экскурсия по малопопулярным местам пройдёт в Пскове

02.11.2022 15:32|ПсковКомментариев: 0

Тестовая экскурсия проекта «Будь здоров, неизведанный Псков» по малопопулярным местам Пскова пройдет сегодня, 2 ноября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

Экскурсия с использованием палок для скандинавской ходьбы состоится по маршруту от верстового столба на улице Советской до действующего электрического столба на улице Воеводы Шуйского. Также участники экскурсии посетят Детский парк, макет Эйфелевой башни на улице Красных Партизан, музыкальный сквер на улице Калинина и скульптуру дракона на улице Свердлова.

Создателем проекта стал Дмитрий Яковлев, ученик 7 класса и победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена».

«Приятно, что молодые псковичи заинтересованы и хорошо понимают, что у нас вовлечено в туристический оборот, а какие объекты являются нетуристическими и неизвестными. Знают об этом, хотят об этом говорить, предлагают такие интересные и креативные идеи», – рассказала Марина Егорова о проекте школьника.

Она отметила, что маршрут носит тестовый характер, но в случае успеха экскурсии туроператоры готовы включить её в свои предложения.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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