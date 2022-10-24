Туризм

Российские туристы заняли лидирующую позицию среди отдыхающих в Таиланде

Больше всего туристов, посетивших Таиланд, оказалось из России. В первую декаду ноября знаменитый курорт Пхукет посетило рекордное количество российских туристов – 18,3 тысячи человек, пишет «RuNews24» со ссылкой на портал The Thaiger.

Такое большое увеличение туристического потока объясняется возобновлением авиасообщения между Россией и Таиландом.

Вторыми в рейтинге стали туристы из Индии – 8,9 тысячи туристов решили отправиться на отдых в Таиланд. Последней в тройке лидеров оказалась Австралия – оттуда на курорт прилетело 5,2 тысячи туристов.

В общей сложности с 1 по 10 ноября в Таиланд прибыло более 75 тысяч путешественников из разных стран.