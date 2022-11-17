Туризм

Продажу путёвок на южные курорты на лето 2023 года запустили в России

Туроператоры запустили продажу путёвок на южные курорты России и в Абхазию на лето 2023 года, сообщает АТОР. По словам специалистов, стоимость путёвок увеличилась примерно на 20% по сравнению с 2022 годом. Помимо этого, есть примеры двукратного роста, в частности, в Сочи.

«В зависимости от направлений, сейчас уже выставлено от 30% до 50% запланированных летних программ. В основном это туры в Сочи, Анапу, Геленджик, Абхазию и Крым», — приводит сообщение «Федеральное агентство новостей».

Как уточняет «Ридус», Росавиация утвердила субсидируемые региональные маршруты на грядущий год. Перевозки по 308 направлениям будут проводить 17 авиакомпаний.