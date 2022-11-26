Туризм

Чем выше горы, тем ниже «Приоры»: чем удивляет Дагестан и безопасно ли туда ехать

Вокруг Дагестана витает множество предрассудков. Говорят, например, что жители этой горной республики ведут себя вызывающе, обожают драться, до сих пор воруют девушек и с трудом говорят по-русски.

Так ли это на самом деле? Те, кто слепо верит россказням о процветании криминала и не едет в Дагестан, лишают себя многого. Пейзажей, от которых захватывает дух; возможности прогуляться по уютным деревенькам, где деревья с хурмой и абрикосами встречаются буквально на каждом шагу; Каспийского моря, а ещё бархана, водопадов, ущелий, бурных рек и, конечно, величественных гор.

Почему в Дагестане нужно побывать хотя бы раз в жизни? В чём республика может дать фору раскрученной Турции? Не опасна ли такая поездка и во сколько она обойдётся? Об этом читайте в материале «МК в Пскове».