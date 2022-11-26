Как в соцсетях называют новые катера на Талабские острова, рассказала глава Псковского района

«Флотилией Псковского района» называют новые катера на Талабские острова в социальных сетях. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Несмотря на то, что два новых катера запустили в конце июля, за этот сезон мы смогли увеличить перевозку. Пассажиропоток возрос в огромное количество раз. Перевезли до шести тысяч человек. Это дополнительные возможности для самих жителей беспрепятственно добираться со всеми удобствами до островов, и для экскурсионных групп тоже хорошее подспорье, потому что работают они напрямую. Это гарантия того, что качественно и безопасно доплывешь до островов», – рассказала Наталья Федорова.