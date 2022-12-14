Туризм

Провести новогодние праздники за границей собираются почти 300 тысяч россиян — АТОР

Порядка 630 тысяч россиян на новогодних каникулах в этом году планируют отправиться в путешествие, такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Большинство туристов, по данным АТОР, отправятся в путешествие по России. Провести новогодние праздники за границей планируют около 290 тысяч россиян. Спрос на новогодние туры в этом году увеличился на 10-15%, заметили в ассоциации туроператоров.

Из заграничных курортов жители России в преддверии этого Нового года чаще всего отдавали предпочтения поездкам в Турцию, Индию, Египет, Таиланд и ОАЭ. Помимо этого, в топ-10 вошли Катар, Куба, Сейшелы, Мальдивы и Шри-Ланка, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Дешевле всего тур на двоих будет стоить для тех, кто поедет в Стамбул с вылетом из Москвы, — 120 тысяч рублей, путешествие в Египет обойдётся в 145 тысяч рублей, в ОАЭ — 148 тысяч рублей.