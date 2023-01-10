Туризм

«Поумерьте аппетиты»: какие впечатления оставила Псковская область у туристов в начале января

На новогодних каникулах в Псковской области побывали тысячи туристов. Большая их часть традиционно приехала из Москвы и Санкт-Петербурга. Впрочем, не обошлось и без гостей и из более удалённых населённых пунктов.

Например, Нижнего Новгорода, Северодвинска и даже Екатеринбурга. Чтобы увидеть место, где начинается Россия, туристы преодолели тысячи километров. Какое впечатление произвёл на них наш регион? Что понравилось путешественникам? А что, напротив, огорчило и даже рассердило? Разбирался «МК в Пскове». Подробности здесь>>>