Туризм

Отправиться в путешествие в 2022 году смогли более 60% россиян — опрос

63% опрошенных россиян куда-то ездили (хотя бы в командировку) в 2022 году, а 37% отправиться в путешествие не удалось. Такие данные по итогу опроса Псковской Ленте Новостей предоставил сервис путешествий «Туту».

Треть опрошенных рассказали, что у них в 2022 году было несколько поездок по России. Примерно каждый пятый (22%) смог выбраться только один раз в путешествие внутри страны — во время отпуска.

У 20% год был активный на путешествия, им удалось поездить и по России, и за рубеж. Ещё 15% удалось раз-другой съездить за границу, но по России у них путешествий не было. Наконец, каждый десятый респондент в 2022 году ездил только в командировки.

Ранее аналитики выяснили, что на внутренние направления у самостоятельных авиапутешественников пришлось около 86% спроса (год назад показатель был 92,6%). Топ-5 авианаправлений внутри страны составили маршруты Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Минеральные Воды, Москва — Калининград и Москва — Махачкала.

У тех, кто путешествовал поездом, 97% бронирований пришлось на Россию, как и год назад. В топ-5 железнодорожных направлений по России вошли маршруты Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Краснодар — Сочи, Москва — Воронеж и Москва — Симферополь.

В сегменте автобусов на внутренние направления у самостоятельных путешественников пришлось около 92% спроса, год назад этот показатель был 96%. Наиболее популярны были такие внутренние направления, как Москва — Ростов-на-Дону, Москва — Переславль-Залесский, Москва — Воронеж, Москва — Киржач и Москва — Рязань.