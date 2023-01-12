Туризм

Дорого, зелено и без купания: стоит ли ехать в Сочи зимой

Пока на Северо-Западе нет и намёка на весну, в Сочи распустились подснежники. За ними, подобно падчерице из сказки «12 месяцев», в южный регион потянулись вереницы туристов. Вечно зелёный курорт пользуется большой популярностью, особенно среди жителей городов, где зимы суровые и морозные.

На новогодних каникулах обозреватель Псковской Ленты Новостей тоже решила сменить умеренный климат на субтропический. Что делать на Чёрном море в холодное время года, какие экскурсии выбрать, и как не поддаться на уловки местных жителей, читайте в нашем материале.

Экономия не всегда хорошо

Добраться в Сочи из Пскова проще всего на самолёте. Купить билеты за неделю до вылета не составило проблем: 15600 рублей за двоих туда-обратно без багажа. Правда, лететь теперь дольше — 4-4,5 часа вместо 2 часов 50 минут, как было ранее. Дело в том, что воздушный путь ныне пролегает через Казахстан. Видимо, именно с этим связана раздача сэндвичей и кофе/чая всем пассажирам — вдруг, кто-то проголодается во время длительного перелёта. Раньше тем, кто заранее не оплатил перекус, были положены только вода или лимонад.

Международный аэропорт «Псков» имени княгини Ольги тоже приятно удивил. Воздушная гавань преобразилась: исчез неопрятный цветок в холле, появились кафе и лента для выдачи багажа. Предполётная зона выглядит весьма уютно.

Чего не скажешь о гостевом доме, который мы забронировали в Сочи. Остановиться решили в Адлере, в 15 минутах езды от аэропорта при отсутствии пробок. Добирались туда на такси (лучше пользоваться приложением, перевозчики возле аэропорта необоснованно завышают цены). И минут 20 ждали на пороге. После не слишком приятного общения по телефону с администратором и звонка руководству нас всё же встретила неприветливая женщина. Судя по всему, она совмещала функции администратора-уборщицы, так как другого персонала замечено не было на протяжении всего отдыха. И эта женщина, что вполне объяснимо, очень устала от выполнения своих обязанностей и жизни в целом. «Забыв» извиниться, она с порога запросила оплату (за семь ночей - 6400) и курортный сбор, что стало для нас сюрпризом. Позже мы выяснили, что в Краснодарском крае с каждого путешественника берут 50 рублей за сутки пребывания.

На этом наши несчастья с местом размещения не закончились: оказалось, что по соседству живут человек 40 уроженцев одной из стран Центральной Азии. Они очень шумели ночью и буквально оккупировали кухню, оставляя после приёма пищи хаос и грязь. К счастью, на следующий день эти то ли строители, то ли отдыхающие съехали. Стало гораздо чище и тише.

Фото с сайта tvil.ru

В самом номере всё было ветхое и будто со времён СССР, но всё же достаточное для временного пребывания: душ, туалет, две одноместные кровати, телевизор, холодильник, шкаф. Не хватало лишь пододеяльника, который тоже «забыли» выдать. Имеющиеся в наличии простыни сохранили следы предыдущих постояльцев.

Совет: если позволяют средства, выбирайте гостевой дом подороже, а лучше отель. Перед бронированием скрупулёзно изучайте место размещения, читайте отзывы. В Сочи есть достойные гостевые дома класса «эконом», но их нужно поискать. Желательно озаботиться этим вопросом как минимум за месяц до поездки - хорошие быстро разбирают. Место проживания каждый выбирает по своим потребностям, но с точки зрения логистики удобнее жить в Адлере.

Горный кластер

Заранее стоит и составить список мест, которые вы хотели бы посетить в Сочи. Я неоднократно слышала речи о том, что зимой в Краснодарском крае нечего смотреть, лучше, к примеру, отправиться в Крым. Да, на полуострове живописных мест побольше, но на северо-восточном побережье Чёрного моря тоже есть, чем порадовать глаз. И зима здесь однозначно мягче, чем на Северо-Западе: даже небольшой минус — редкость, о которой незамедлительно предупреждает РСЧС.

Одно из самых разрекламированных мест в Сочи — Красная Поляна. С неё мы и решили начать наше ознакомление с курортом, протянувшимся на 140 км вдоль побережья. Из Адлера можно добраться до Красной Поляны на «Ласточке» или автобусе. Нужно ехать до посёлка Эсто-Садок, откуда ввысь поднимаются фуникулёры. Но мы решили отправиться в горы в составе экскурсии (2100 рублей с человека), основную стоимость которой составляет подъёмник. За него всё равно придётся платить, однако в организованной группе вы будете избавлены от необходимости толкаться в общественном транспорте и после самостоятельно искать место отправления, посетите дегустацию мёда и местных напитков, послушаете интересный рассказ экскурсовода.

Обычно гиды говорят о том, что курорт «Красная поляна» стремительно расцвел после Олимпиады-2014. В рамках подготовки к такому масштабному событию олимпийский объект обзавёлся новой инфраструктурой, были построены дороги-дублёры, обустроены современные горнолыжные трассы и подъёмники, туристические комплексы и многое другое. Сейчас часть сооружений не используется и находится в удручающем состоянии.

В отличие от горных склонов, которые активно посещают любители горных лыж и сноубордов. А те, кто не приветствует экстремальные виды спорта, приезжают за свежим воздухом и прекрасными видами.

Кстати, Красной Поляной в широком смысле зовётся весь курортный кластер, включающий одноимённый посёлок и Эсто-Садок, а также лыжные курорты «Роза Хутор» и «Газпром». Мы посетили трассу последнего, которая называется «Газпром Альпика». С пика высотой 2256 метров над уровнем моря открываются головокружительные панорамы. Подниматься по канатке удобнее в закрытой кабинке, спускаться — в открытой. Не стоит бояться холода, так как спуск/подъём не занимает более получаса, а сиденья подогреваются. Также в кабинке кресельного типа имеется защитное стекло на случай непогоды или яркого солнца. Такой способ спуска гарантирует незабываемые эмоции.

Совет: одного визита на Красную поляну в ознакомительных целях и ради красочных фотографий будет вполне достаточно. Обязательны тёплая одежда и обувь, солнцезащитные очки. Можно взять с собой перекус, либо пообедать в кафе. Но стоит учитывать: чем выше горы, тем выше цены.

Дерево, которое не пережило Олимпиаду

Чуть меньше кусаются цены на других экскурсионных маршрутах, к которым в том числе относится «33 водопада». На мой взгляд, он самый оптимальный и интересный из всего, что предлагают в Сочи, за исключением поездок в Абхазию. Данная экскурсия будет занимательна даже тем, кто уже посещал её когда-либо.

В рамках поездки вы познакомитесь с легендами и обычаями кавказских народов, посетите сыроварню в ауле Кичмай, продегустируете пчелопродукцию и местные напитки. Последние, к слову, вполне достойного качества и продаются по приемлемой стоимости.

Люди в горах очень добродушные и приветливые, как и их питомцы. Животных на улицах Сочи очень много. Почти все кошки и собаки выглядят вполне счастливыми: этакие упитанные дружелюбные «колобочки» встречаются на остановках, на территории гостевых домов, вблизи достопримечательностей и в горных аулах. Немало их и в Большом Кичмае, в нескольких километров от которого и находится каскад из 33 водопадов.

Он расположен в ущелье ручья Джегош, добраться можно самостоятельно на любой машине. Но в составе экскурсии вас ждёт целое приключение - переправа через реку Шахе на ГАЗ-66. Этот своего рода «антицеллюлитный» массаж запомнится надолго.

После непродолжительной, но очень необычной переправы вы увидите чуть больше 10 водопадов каскадного типа. Это не обман «по-сочински», водопадов там действительно 33. Просто до остальных туристический маршрут не пролегает в целях безопасности. Передвигаться следует строго по деревянным мостикам с перилами, в летний период можно искупаться. По дороге изучайте местную флору — в ущелье растут понтийская иглица, различные мхи и папоротники, дуб, граб. В январе из-под земли выглядывают подснежники — можно предположить, что героиня сказки «12 месяцев» в новогоднюю ночь ходила за цветами именно в этот лес.

Когда-то в ущелье был колхидский самшит. Но сейчас вы повстречаете лишь мертвые растения и кое-где молодые росточки дерева, которое видело динозавров и успешно перезимовало ледниковый период. Но не пережило Олимпиаду-2014. При подготовке к ней была вырублена очень большая роща реликтового самшита. Посадки обещали восстановить, но вместе с саженцами из Италии завезли бабочку-огнёвку. Именно она уничтожила в Сочи остатки вечнозелёного дерева, входящего в Красную книгу РФ, и сейчас доедает самшитовые леса по всему Кавказскому хребту.

После знакомства с «Долиной легенд» вы отправитесь на застолье с национальными танцами. Еду придётся купить за свой счёт, в экскурсию включена только концертная программа. Но это того стоит: вы познакомитесь с культурой адыгов, а весёлый тамада не даст заскучать не одному гостю. На обратном пути можно полюбоваться огнями ночного Сочи.

В прошлом году в экскурсию входило посещение чайной плантации с дегустацией, но зимой-2023 года этот пункт почему-то исключили из программы.

Совет: отправляясь в горы, возьмите с собой перекус. Активные прогулки способствуют появлению аппетита, а стоимость и ассортимент товаров возле туробъектов может не обрадовать. Обязательны удобная обувь, тёплая одежда.

Зелёное сердце

Турагенты предлагают массу других экскурсий, возможно, не менее увлекательных. Пользуются спросом экскурсии в Абхазию, особенно, джип-туры на Рицу и к Гегскому водопаду. Здесь важно понимать, что вам придётся пересекать границу РФ, в связи с чем могут возникнуть трудности. Например, если вам по каким-то причинам запрещен выезд за пределы страны, либо вы являетесь гражданином другого государства. В последнем случае вас могут не впустить в Абхазию: у местных властей очень переменчивое настроение, и список «дружественных» стран может меняться по несколько раз за день.

Если вы не смогли попасть в «страну души», не спешите расстраиваться. Ведь и в Сочи есть, на что посмотреть, причем самостоятельно. Сделать это довольно просто: изучите список достопримечательностей в интернете, выберите понравившуюся и узнайте номер общественного транспорта, который вас доставит на место. Другой вариант — каршеринг, но перед этим следует досконально изучить условия аренды и маршрут следования, оценить свои навыки вождения.

Наш выбор пал на городские автобусы, сеть которых в Сочи довольно хорошо развита. Стоимость проезда начинается от 28 рублей и увеличивается в зависимости от пункта назначения. К примеру, из Адлера до парка «Дендрарий» в Хостинском районе мы доехали за 100 рублей с человека.

Это место часто называют «зеленым сердцем курорта», что вполне оправданно. Сочинский дендрарий раскинулся на площади в 46,4 га, в местной флоре насчитывается более 1800 видов и форм. Дубы, сосны, огромное количество пальм и редких экзотов не оставят равнодушными любителей зелени. Но будьте готовы к длительной прогулке и подъёмам в гору. Либо воспользуйтесь платной канатной дорогой, чтобы без прокачки ног добраться в верхнюю точку парка.

А для тех, кто отдаёт предпочтение фауне, открыт нижний парк: здесь обитают утки, черные и белые лебеди, пеликаны, белки, бобры, нутрии. В бамбуковой роще шныряют петухи и кролики.

Цена билета в верхний и нижний парки отличается — 320 и 150 рублей соответственно. По первой проходке можно посетить обе части дендрария.

Примерно в 2,5 км от парка расположен заброшенный санаторий Орджоникидзе. Эта локация неизменно встречается в топе достопримечательностей Сочи, но не стоит обольщаться красочными снимками и рекомендациями по посещению этого места. Вы туда не попадёте: санаторий закрыт на реконструкцию и обнесён железным забором и колючей проволокой. Даже если удастся преодолеть эти преграды, вы рискуете получить в награду дырки на одежде и соль в известное место.

Вместо этого лучше потратить время на визит в Тисо-самшитовую рощу (взрослый билет 300 рублей), до которой тоже можно добраться на автобусе. Учитывайте, что это не просто лес, наподобие берёзового. Здесь есть опасные спуски и подъёмы, Чёртовы ворота и крепость, которую, к сожалению, почти не видно.

Совет: обязательно прогуляйтесь по Большому кольцу (5 км) и захватите термос и бутерброды. Рельеф местности скальный, местами придётся передвигаться по скользким камням и утопать в грязи в случае дождливой погоды. Поэтому никаких каблуков и только удобная одежда. Мыть обувь в холодной реке необязательно — на выходе найдутся щётки и кран с водой.

Переменчивые цены

Конечно же, нельзя уехать из Сочи, не посетив Олимпийский парк и не увидев поющие фонтаны. Каждый вечер в той самой чаше Олимпийского огня, которая являлась символом открытия и закрытия игр в Сочи, проводится шоу света и воды. Представление символизирует полет Жар-птицы и продолжается в течение часа, сопровождается музыкой, чаще классической.

Неподалёку от фонтанов развернулся «Сочи-парк» с аттракционами, часть которых работает и зимой. Интересно заглянуть в Электрический музей Николы Теслы, где вы погрузитесь в захватывающую атмосферу научно-технического прогресса и станете полноценными участниками шоу-программы. Здесь вы узнаете всё о музыке молний и даже сможете побывать в эпицентре грозы - Клетке Фарадея. Доехать до Олимпийского парка также можно на автобусе, шоу поющих фонтанов бесплатное.

Автобусом или пешком можно добраться до адлерского океанариума, где обитают сотни видов пресноводных и морских жителей. Прогулка по залу, оформленному в виде тропического леса с водопадами, скалами и озерами, будет стоить для взрослого человека 700 рублей.

Общественный транспорт ходит и до местных рынков, изучить которые удобно в дождливый день, когда больше нечем заняться. Там представлен широкий выбор сладостей, специй, рыбы и морепродуктов, а самые находчивые продавцы из-под полы продают алкоголь домашнего изготовления. Но лучше не покупать такие товары на рынках - как прибрежных, так и центральных. Качественный напиток вы там вряд ли найдёте, а вот приключения для желудка будут однозначно. Такие жидкости могут нанести серьёзный вред здоровью вплоть до сильнейшего отравления.

Немного лучше домашние напитки в горах, которые предлагают во время экскурсий. В целом там реализуют неплохой товар, к тому же, дешевле, чем внизу. Но с этим тоже нужно быть аккуратнее и правильно оценивать свои силы и состояние организма. Некоторая продукция может попросту не усвоиться с непривычки, либо привести к резкому скачку давления.

В целом же, что касается цен на продукты и напитки, Сочи - знатная обдиральня. По сравнению с тем же Крымом или Дагестаном, в Краснодарском крае всё в разы дороже. К примеру, 100 граммов морепродуктов в маринаде стоят 300 рублей, а три помидора и два огурца нам обошлись в 360 рублей. Ценники могут меняться не только в зависимости от времени года, но и от времени суток. Днём мандарины стоят 35 рублей за килограмм, вечером — 50. Зачастую стоимость товаров берется из головы, бумажные ценники на продукции — редкость.

Совет: всегда уточняйте стоимость товаров и услуг, список всего, что включено в экскурсию, за что придется доплатить. Не доверяйте Зебрам и прочим аниматорам на улицах — фото с ними обойдётся недёшево. И не забывайте о бесплатном времяпровождении — прогулках по чудесным зелёным улицам, невероятных закатах на море.

Представленный в данном материале список достопримечательностей Сочи далеко не полный. В этом городе есть много удивительных мест, которые можно посетить в любое время года.

Ульяна Ловыгина