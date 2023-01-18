Туризм

Почти на 30% выросла стоимость летнего отдыха в Турции в 2023 году

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, насколько бюджетным будет отдых в Турции летом 2023 года.

По оценкам экспертов АТОР, цены на турецких курортах стали выше почти на 30%. Однако у путешественников есть возможность сэкономить, если они приобретут тур в рамках акции раннего бронирования со скидкой до 40-60%, сообщает RuNews24.

Так, забронировать трехзвездочный отель в Турции по программе «все включено» до конца января можно за 44-47 тысяч рублей с человека. Стоимость четырехзвездочных отелей колеблется от 46 до 58 тысяч рублей. Зато в отелях пятизвездочной категории можно поселиться за 98 тысяч рублей.