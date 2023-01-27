Туризм

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - директор бюро путешествий «Континент», председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

Ведущий Станислав Оссовский обсудит с ней, как сфера туризма региона пережила непростой для всего бизнес-сообщества 2022 год и какие надежды и планы связывает с наступившим 2023 годом.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.