Туризм

Спрос на туры в Турцию упал на четверть среди россиян на фоне землетрясения

После землетрясения в Турции спрос россиян на туры и авиабилеты в эту страну за неделю сократился на четверть. В первые дни катастрофы часть туристов стали отказываться от поездки, хотя разрушения не коснулись курортных районов.

Сейчас на спрос негативно влияют невозможность посетить исторические достопримечательности, оказавшиеся в эпицентре подземных толчков, и планы турецких властей временно разместить в гостиницах, принимающих туристов, жителей пострадавших районов, сообщает «Коммерсантъ».

За последнюю неделю спрос на организованные туры в Турцию сократился на 25% по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Travelata.ru. Россияне переориентировались на ОАЭ, Египет и Таиланд. Туроператоры подтверждают падение продаж туров в Турцию.

Самостоятельные туристы тоже стали реже интересоваться Турцией, говорят в Ostrovok.ru. С 6 по 12 февраля россияне забронировали на треть меньше размещений в стране, чем с 30 января по 5 февраля. Спрос на авиабилеты в Турцию, по данным «Яндекс.Путешествий», за неделю также сократился на 25%. Представитель другого билетного агрегатора заметил падение продаж на 32% за неделю и на 52% год к году.

Интерес к поездкам в Турцию у путешественников начал снижаться после двух мощных землетрясений, произошедших 6 февраля. Значительные разрушения затронули юго-восточную часть Турции и север Сирии. В Турции погибли более 35 тысяч человек, в Сирии — более 8,5 тысяч человек.

По словам представителя «Интуриста» Дарьи Домостроевой, сразу после новостей о землетрясении на 10% вырос объем аннуляций заявок на туры в Турцию, но позже он вернулся к 2–3%. Пока россияне массово не отказываются от ранее выкупленных туров в Турцию, отмечает директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. Он поясняет, что возвраты оформляются с удержанием фактически понесенных расходов и получить назад всю сумму клиенты не могут.